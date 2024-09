Deolane Bezerra fala pela primeira vez sobre acusações após deixar prisão

Solta, a ex-presidiária, Deolane Bezerra, falou pela primeira vez com a imprensa sobre as acusações após deixar a prisão, na última terça-feira (24). A influenciadora afirmou que é inocente e que acredita na justiça. Ao ser perguntada, Deolane revelou que irá para São Paulo ficar com os filhos dela.

"Eu quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto, foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no Senhor Jesus Cristo que a justiça será feita. Graças a Deus o desembargador Eduardo Maranhão viu as legalidades do processo. Tudo vai dar certo", comentou ela.

Deolane ainda frisou sobre a sua inocência: "Eu sou inocente, agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está sob segredo de Justiça, mas o que posso falar é que eu sou inocente. Não tenho mais nada a dizer", finalizou ela.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre as declarações da beldade: "Ela é uma pessoa do bem! Que tudo dê certo pra ela", disse um usuário. "Eita como está mais calminha, nem parece a mesma de antes que saiu berrando", opinou mais um. "Já tô com a pipoca pronta pra quando ela puder falar", disse outro.

Vale ressaltar que, a advogada chegou a ser solta para cumprir prisão domiciliar, mas após falar com a imprensa acabou retornando para o presídio por descumprir medidas da Justiça, após ter sido liberada da Colônia Penal Feminina. Além de falar com a imprensa a influenciadora postou uma foto com uma mordaça, violando as restrições.