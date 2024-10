TCU vai monitorar impacto das bets no poder de compra das famílias

O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, aprovou durante sessão plenária, nesta quarta-feira (2/10), o monitoramento do mercado de apostas, conhecido como bets. De acordo com o documento, a ação de controle será atribuição da parte técnica do tribunal, e tem o principal objetivo de conhecer e acompanhar os custos envolvidos na saúde pública, além de entender o impacto no poder de compra das famílias.



Dantas argumentou que o impacto das bets cairá também sobre o orçamento da saúde pública. “Com a inclusão de ações voltadas à população com vício nas bets, haverá possibilidade de um aumento significativo nos atendimentos em saúde mental realizados na Atenção Primária à Saúde e nos Centros de Atenção Psicossocial”, escreveu o ministro.

O TCU também pretende monitorar as ações propostas pelo governo federal para prevenir lavagem de dinheiro, roubo de dados de apostadores e o envolvimento de menores de idade.

Entre uma das justificativas para o monitoramento de bets, está incluído o gasto com apostas de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Segundo o relatório do Banco Central, somente no mês de agosto, 5 milhões de pessoas pertencentes ao programa gastaram R$ 3 bilhões em bets via Pix.

Ontem (1°), o Ministério da Fazenda divulgou uma lista com empresas de apostas on-line que estão autorizadas a operar no Brasil até o fim de 2024. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até 600 sites de bets não regularizados podem ser banidos nos próximos dias.

Ainda pensando na crise das bets, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, amanhã (3), com os ministros da Fazenda, do Desenvolvimento Social, do Esporte e da Saúde, para discutir sobre o impedimento de apostas de beneficiários do Bolsa Família, além de questões sobre dependência psicológica.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro