Caixa inaugura primeiro hub de inovação de GovTech em Brasília

A Caixa Econômica Federal inaugurou, nessa quarta-feira (2/10), o primeiro Hub de Inovação Aberta, denominado Espaço TEIA, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. O espaço tem como objetivo conectar startups de GovTech de todo o país, com foco em aumentar a eficiência de serviços públicos, infraestrutura e saneamento, integrando-se à estratégia da Caixa de transformação digital e inovação.

No local, as startups terão acesso a consultorias e mentorias, e poderão realizar experimentos. O presidente da instituição, Carlos Vieira, destacou a importância do incentivo à inovação, “Vai ser um ambiente de muita criação e vai ajudar a perpetuar o papel da Caixa, que é ser uma empresa essencial na sociedade brasileira", disse.

Segundo a diretora executiva de Clientes, Canais, Inteligência de Dados e Inovação, Daniela Nascimento, “o Espaço TEIA é mais uma iniciativa de um movimento coordenado que faz parte da estratégia de inovação aberta da Caixa na busca por gerar soluções disruptivas e valor aos clientes do banco", frisou.

Entre as ações que serão promovidas no Hub estão o Programa de Residência e Parcerias, que visa facilitar negócios entre startups, empresas, governos e bigtechs, além de programas de experimentação, mentorias e oportunidades de negócios. O Espaço TEIA também contará com uma plataforma digital para comunicação, capacitação e conexão entre os participantes.

A seleção das startups que participaram da inauguração foi baseada no relatório BrazilLab, que mapeia as GovTechs do Brasil. Entre as empresas estavam GoLedger, Portal de Compras Públicas, Singular, Ativu Tecnologia.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro