Caixa anuncia entrada no mercado de apostas on-line em abril de 2025

Caixa informou que promete seguir estritamente as regulamentações do governo e oferecer um serviço seguro e responsável para os apostadores - (crédito: Pillar Pedreira/Agência Senado)

A Caixa Econômica Federal divulgou nesta quinta-feira (3/10) que está prestes a expandir suas operações para o lucrativo mercado de apostas on-line, com planos de lançar sua própria plataforma em abril de 2025. A instituição busca unir seu tradicional papel de operadora de loterias tradicionais, como a Mega-Sena e a Lotofácil, com as novas demandas do público por apostas esportivas digitais.

Segundo o banco, a decisão de entrar no setor de apostas esportivas, que movimenta bilhões anualmente, já estava sendo planejada antes do recente aumento de críticas por parte do governo federal, que tem demonstrado preocupação com o uso descontrolado dessas plataformas.

Nas últimas semanas, o governo intensificou suas ações em busca de uma maior regulamentação das apostas on-line, apontando riscos como vício em jogos e possíveis impactos sociais negativos.

Ainda não há detalhes sobre como a instituição irá equilibrar sua atuação no mercado de bets com as diretrizes governamentais que visam evitar abusos. Porém, a Caixa informou que promete seguir estritamente as regulamentações e oferecer um serviço seguro e responsável para os apostadores.

