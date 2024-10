Ceron: "Pela metodologia das agências, já poderíamos ter grau de investimento"

Secretário do Tesouro Nacional comemora a posição Ba1, que coloca o país a um passo do ‘grau de investimento’ - (crédito: Washington Costa/MF)

O secretário do Tesouro Nacional (STN), Rogério Ceron, comemorou a revisão da nota de crédito do Brasil pela agência de risco Moody’s, de Ba2 para Ba1. A posição coloca o país a um passo do "grau de investimento", que é uma colocação que indica que o país é bom pagador e não tem o risco de dar calote nos credores.



Apesar disso, o representante da Fazenda acredita que o Brasil já poderia estar em uma posição superior ao lugar que foi indicado pelas agências. Em outras duas avaliações — da Fitch Ratings e da Standard & Poor’s (S&P) 500 — o país ainda está a dois passos do grau de investimento.

“Vejo muita pouca discussão em relação à metodologia que essas agências utilizam. Qual o indicador que não está compatível com a nota que nós temos? Então, o debate acaba ficando um pouco superficial, porque vira uma opinião pessoal”, indagou o secretário durante coletiva de apresentação dos Resultados do Tesouro Nacional .

Na avaliação de Ceron, “pela metodologia da maior parte dessas agências, nós já poderíamos grau de investimento”.

“Nós temos algumas penalizações qualitativas que seguram a nossa nota quantitativa, em função de algumas incertezas e riscos. Então, é preciso fazer um debate um pouco mais técnico e concentrado sobre isso”, complementou.



Apesar de questionar os critérios utilizados, o secretário destacou que é preciso comemorar o avanço da nota e reforçou que o país receberá grau de investimento até o fim de 2026, o que representaria, segundo ele, o “grande legado” para a política fiscal.