Veja dicas para comprar brinquedos com segurança no Dia das Crianças

Brinquedo com selo de segurança do Inmetro - (crédito: Agência Gov / Via Inmetro)

Por Mirna Silveira* — O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) aproveitou a proximidade do Dia das Crianças, no próximo sábado (12/10), para publicar um comunicado sobre os cuidados que pais e responsáveis devem ter na hora de comprar brinquedos.

Veja os cuidados a seguir:

Selo

Marcelo Monteiro, coordenador substituto executivo e de gestão da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, ressalta que os brinquedos, além de serem obtidos em estabelecimentos legais, devem conter o selo oficial do Inmetro.

O selo pode ser conferido aqui para atestar a oficialidade do produto. Caso o responsável não encontre selo, deve entrar em contato com a ouvidoria do Inmetro ou pelo telefone 0800 285 1818, disponível de segunda a sexta, das 8h até as 16h30.

Informações

O brinquedo deve vir com as informações em português e bem detalhadas. Estas informações contam com data de fabricação, conteúdo, instruções, riscos, CNPJ e endereço do fornecedor.

Faixa etária

O produto deve ser escolhido de acordo com a faixa etária adequada ao seu consumidor, principalmente para crianças menores de 3 anos, que, em hipótese alguma, devem entrar em contato com brinquedos inapropriados, pois estes, muitas vezes, podem acompanhar peças pequenas e outros conteúdos que trazem risco à segurança.

Embalagem

É recomendado que o presente seja entregue fora da embalagem original, pois pode conter fitas, sacos plásticos, materiais pontiagudos e outros objetos que trazem risco à integridade física da criança.

Relatos de acidentes

O Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac) é o departamento do Inmetro que é responsável por acidentes. Em casos assim, é necessário entrar em contato pelo site para relatar o ocorrido e até ajudá-los a melhorar no quesito reforço de medidas de prevenção.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca