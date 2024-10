Tesouro direto: limite mínimo é derrubado e teto de aportes será de R$ 2 milhões

A B3 e o Tesouro Nacional anunciaram mudanças para as operações que envolvem o Tesouro Direto. A partir de 18 de novembro, o limite mínimo de R$ 30 passa a não vigorar para as operações que envolvem a compra de títulos públicos. Com a mudança, o valor mínimo para aquisição de títulos será flexibilizado para 1% do valor do papel.

Já o valor máximo também vai sofrer mudanças. A partir de novembro, será possível realizar aportes mensais no Tesouro de até R$ 2 milhões. O teto atual é de R$ 1 milhão por CPF.

Sobre o recebimentos de juros dos títulos já adquiridos anteriormente à mudança das normas, o teto das carteiras poderá ser expandido para valores além de R$ 2 milhões nos meses de vencimento e repasse de vencimentos.

Gift cards

Em parceria com o Tesouro Nacional, a B3 também anunciou a criação de um "gift-card", que funciona como um cartão de presente digital que permite a concessão de créditos conversíveis em títulos públicos federais do Tesouro Direto como presente a terceiros.

A emissão desses cartões será de responsabilidade da B3, que será a depositária do valor até o resgate do beneficiário. A previsão é que esta modalidade inicie as operações até o fim do ano.