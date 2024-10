Supermercados apostam em IA para driblar crise de mão de obra e otimizar custos

Patrick: "Criamos algo tão simples e humano que faz uma entrevista de emprego se parecer com uma conversa com amigos. O segredo é a sofisticação tecnológica por trás disso tudo" - (crédito: Leo Caldas/Divulgação)

A busca por eficiência e redução de custos, impulsionada pela alta competitividade do setor supermercadista, está levando as empresas a adotarem soluções tecnológicas cada vez mais sofisticadas. A inteligência artificial (IA) emerge como uma das principais aliadas nesse cenário, especialmente para lidar com um dos maiores desafios do setor: a dificuldade em preencher vagas operacionais e a alta rotatividade de funcionários.

O setor supermercadista, que movimentou mais de R$ 1 trilhão no Brasil em 2023, segundo a Pesquisa Ranking ABRAS 2024, viu o número de vagas explodir com a expansão dos canais de venda, como atacarejos e e-commerce. Para dar conta dessa demanda, muitas empresas estão recorrendo a plataformas de recrutamento com inteligência artificial (ATS), que prometem agilizar e otimizar o processo seletivo.

Um dos cases de sucesso mais recentes é o do grupo nordestino Novo Atacarejo, que reduziu o tempo de contratação de 45 para apenas cinco dias com a ajuda de uma plataforma de IA. A empresa conseguiu contratar 350 pessoas em apenas uma semana, um feito que a catapultou para o 21º lugar no ranking da ABRAS.

A startup Recrut.AI, responsável pela plataforma utilizada pelo Novo Atacarejo, destaca a simplicidade e a experiência do candidato como diferenciais. Com apenas cinco perguntas e um ambiente descontraído, a IA consegue identificar os perfis mais adequados para as vagas, reduzindo a taxa de rotatividade e, consequentemente, os custos com recrutamento e treinamento.

"O nosso maior valor não é segredo. A gente se tornou líder entre supermercados porque a gente entende o problema do varejo para preencher vagas operacionais. E, por isso, criamos algo tão simples e humano que faz uma entrevista de emprego se parecer com uma conversa com amigos. O segredo é a sofisticação tecnológica por trás disso tudo", afirmou Patrick Gouy, CEO e criador da IA da Recrut.AI