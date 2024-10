Setor hoteleiro terá investimento de R$ 8,4 bi nos próximos 4 anos

Nos últimos meses, o setor hoteleiro brasileiro tem apresentado um crescimento expressivo. De acordo com o Panorama da Hotelaria Brasileira 2024, divulgado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), R$ 8,4 bilhões em investimentos na área estão previstos até 2028 - um aumento de 26,9% em relação a 2023.



De janeiro a agosto deste ano, um levantamento do FOHB indicou que houve um aumento nos principais indicadores de desempenho. A pesquisa analisou 537 hotéis de rede associados, responsáveis por mais de 85 mil Unidades Habitacionais (UHs) e mostrou que a taxa de ocupação dos empreendimentos cresceu 1,2% nos meses analisados em comparação ao ano passado. O Nordeste teve destaque em seu crescimento, tendo uma alta de 8,1%. O Norte apresentou um crescimento de 3,3%, Sudeste com 0,9% e Centro-Oeste com 0,6%.

Com a melhoria indicada no levantamento da FOHB, a média diária do setor aumentou 10,6%. Desta vez o destaque ficou com a região Norte, que teve uma alta de 16,5%. Já o Centro-Oeste cresceu 13,8%; Sudeste, 10,9; Nordeste, 10%; e Sul, 5,2%. Em relação à Receita por Quarto Disponível (RevPar), o crescimento foi de 11,9%. Novamente o Norte mostrou a maior alta, com 20,4%. O Centro-Oeste avançou 14,6%; o Nordeste, 12,2%; o Sul, 12%; e o Sudeste, 11%.

Por fim, a análise por categoria hoteleira também se mostrou positiva em todos os segmentos.

Classe econômica:

Taxa de ocupação de hoteis: 0,7%

Média diária: 6,8%

RevPar: 7,5%

Midscale (hotéis com mais conforto e elegância):

Taxa de ocupação de hoteis: 2,2%

Média diária: 11,4%

RevPar: 13,8%

Upscale (hotéis com mais luxo e sofisticação):

Taxa de ocupação: 0,3%

Média diária: 14,7%

RevPar: 15,1%

*Estagiário sob a supervisão de Mariana Niederauer

