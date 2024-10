Marcado o Dia D para definição do horário de verão

Roma* e Brasília — O horário de verão poderá voltar depois de quase seis anos de interrupção. Após várias especulações e estudos sobre o assunto, o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira, contou, ontem, que suspendeu as férias para, finalmente, bater o martelo sobre o tema na próxima terça-feira. A declaração foi feita por ele no último painel do II Fórum Internacional Esfera, em Roma.

De acordo com o ministro, o fim do horário de verão, em 2019, pode ter sido um dos causadores do quase colapso energético em 2021 no Brasil. "O que os números demonstram é que podem ter sido um dos motivos da beira do colapso energético em 2021, que custou muito caro para o brasileiro", disse. Silveira informou que os principais pontos a serem avaliados serão o impacto econômico para o consumidor e a segurança energética do país. "Só usaremos se for imprescindível para assegurar energia e diminuir custos e que não impactem mais negativamente e façam economia para o consumidor. Se houver risco energético, não resta outro recurso, que não o horário de verão", garantiu.

Na avaliação do titular do MME, o horário de verão tem uma transversalidade em todas as políticas e há setores que são extremamente afetados com a mudança. "Não se pode abrir mão da previsibilidade. Quando esse horário tem maior importância é entre 15 de outubro e 30 de novembro. E vai diminuindo a curva da importância dele", disse ele, referindo-se sobre maximizar os resultados da medida e os setores mais afetados terem tempo de se programar, como é o caso do setor aéreo.

Impacto econômico

A especialista em finanças e CEO da Double Check Consultoria, Daniela Pederneiras, disse ao Correio que a volta do horário de verão terá alguns impactos econômicos. "Pode ter impactos positivos em alguns setores como o Turismo, lazer e comércio, porque aumenta a movimentação em bares, restaurantes e shoppings. As pessoas tendem a ficar mais na rua e aproveitar mais o lazer à luz natural, esticando o dia", explicou.

Entretanto, Pederneiras também ressaltou que a medida pode afetar negativamente o setor industrial. "Em alguns setores podem gerar custos em termos de produtividades, como o setor industrial onde a mudança de horário pode gerar desajustes nos turnos de trabalho e afetar a produtividade", afirmou.

Leia mais: Definição sobre retorno do horário de verão sairá em breve

De acordo com a especialista, a expectativa para a adoção do horário de verão é da redução de "2,9% da demanda máxima de energia elétrica, e em uma economia próxima de R$ 400 milhões para a operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) apenas entre os meses de outubro e fevereiro". E sobre baratear a conta de luz, Daniela disse que, devido a mudança de perfil de consumo do brasileiro, o horário de verão afeta muito pouco o valor final do custo da energia elétrica. "Podemos dizer que, alguns anos atrás, o horário de verão contribuiu muito para reduzir o consumo de energia elétrica. Contudo, com o passar dos anos e com a mudança do perfil de consumo (como eletrônicos), esse impacto diminuiu consideravelmente. Muitos acreditam que o horário de verão, atualmente, tem pouquíssimo efeito direto na redução das contas de luz dos consumidores", informou.

Histórico

O horário de verão é a ação de adiantar o relógio em uma hora durante a primavera e o verão a fim de economizar energia elétrica. Como são os meses com maior tempo de luz solar, ao adiantar o horário, a população aproveita todo o potencial de luminosidade durante o dia e gasta menos energia com luzes artificiais, por exemplo. Os inventores do horário de verão foram o construtor inglês William Willett e o entomologista e astrônomo neozelandês, George Vernon Hudson.

No Brasil, o horário de verão foi adotado pela primeira vez em 1º de outubro de 1931, determinado pelo Decreto 20.466 de 1931 e era a Presidência da República que determinava o tempo e abrangência da medida no território nacional. A prática durou até 2007 e, de 2008 a 2017, com o decreto n° 6.558/2008, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, funcionava no terceiro domingo de outubro até o terceiro domingo de fevereiro. Em 2018, houve uma alteração para o início em novembro. E, em abril de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decretou o fim do horário de verão no país.

*A jornalista viajou a convite da Esfera

Saiba Mais Economia Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027

Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027 Economia 7 erros comuns ao buscar um emprego

7 erros comuns ao buscar um emprego Economia Ficou com dinheiro preso em bet bloqueada no Brasil? Saiba como reaver valor

Ficou com dinheiro preso em bet bloqueada no Brasil? Saiba como reaver valor Economia Sindicato de servidores do IBGE convoca paralisação em 15 de outubro

Sindicato de servidores do IBGE convoca paralisação em 15 de outubro Economia Haddad é vaiado em evento de corretores e mediador pede palmas para quem o vaiou

Haddad é vaiado em evento de corretores e mediador pede palmas para quem o vaiou Economia Embrapa Cerrados testa nova forma de recuperação do bioma