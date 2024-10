Embrapa Cerrados testa nova forma de recuperação do bioma

Em meio à recente escalada de incêndios florestais em biomas como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, o que prejudica diretamente a fauna e a flora do bioma, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em seu braço voltado especificamente para o Cerrado, a Embrapa Cerrados, estuda como desenvolver um processo de recuperação do ecossistema. Esse foi o assunto abordado por José Carlos Souza, pesquisador da Embrapa Cerrados e PhD em Biologia Vegetal, no CB.Agro desta sexta-feira (11/10) — programa do Correio em parceria com a TV Brasília.



Assista à entrevista na íntegra

Em 2006, Souza e sua equipe utilizaram uma área de dois hectares de pastagem desativada, onde não havia espécies remanescentes que não são nativas do Cerrado, para iniciar a recuperação da área. O grupo plantou 720 mudas de 15 espécies de árvores nativas do bioma. “Uma recuperação é um âmbito maior do trabalho em que envolve partes físicas e químicas”, frisou o entrevistado.

Durante anos de observação, o especialista deu destaque a três plantas específicas: a Cagaita, a Mata-cachorro e o Pau-pombo. A escolha deu-se por conta de seus eventos fenológicos, como o aspecto da botânica e a ecologia em que são vistos os diferentes “eventos” das plantas. “No caso dessas três árvores, nós vimos a parte de folheação, que é o vegetativo, e a parte de reprodução, que foi a de floração e de frutificação”, destacou.



Esse tipo de estudo é realizado, geralmente, em reservas e viveiros, mas a pesquisa conduzida pelo Embrapa Cerrados é em área de recuperação. Por conta disso, Souza enfatizou que, pelo fato de o terreno estar próximo ao Cerradão, após poucos anos, a flora cresceu mais que o esperado e a fauna nativa do Cerrado começou a aparecer novamente. Também relatou que o número de espécies cresceu de 15 para 54, especialmente entre 2023 e 2024, o que possibilitou o crescimento de espécimes menores, como arbustos, facilitado também pela menor frequência da roçagem.

A partir do estudo de campo, a Embrapa Cerrados pôde visualizar que há um potencial uso dessa estratégia em projetos de revegetação e recuperação animal. O pesquisador alertou, porém, que há a necessidade de saber escolher quais espécies típicas do Cerrado devem ser utilizadas para a recuperação do bioma e ressaltou ser importante que as pesquisas tenham continuidade.

“É necessário que elas tenham apoio. Isso é fundamental, porque a gente tem muita coisa para estudar, o bioma Cerrado tem mais de 10 mil espécies. Estudos de natureza básica, de conhecimento, são importantíssimos”, observou o pesquisador.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Economia Semana de Inovação 2024 oferece programação gratuita on-line

Semana de Inovação 2024 oferece programação gratuita on-line Economia Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027

Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores na indústria até 2027 Economia 7 erros comuns ao buscar um emprego

7 erros comuns ao buscar um emprego Economia Ficou com dinheiro preso em bet bloqueada no Brasil? Saiba como reaver valor

Ficou com dinheiro preso em bet bloqueada no Brasil? Saiba como reaver valor Economia Sindicato de servidores do IBGE convoca paralisação em 15 de outubro

Sindicato de servidores do IBGE convoca paralisação em 15 de outubro Economia Haddad é vaiado em evento de corretores e mediador pede palmas para quem o vaiou