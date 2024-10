Shows de Bruno Mars movimentaram mais de R$ 100 milhões em São Paulo

As seis apresentações feitas pelo cantor Bruno Mars em São Paulo neste mês movimentaram cerca de R$ 102,7 milhões — com turistas vindos de outras regiões do estado e de outros estados brasileiros. A estimativa é da São Paulo Turismo (SPTuris) e corresponde a gastos com hospedagem, transporte, alimentação e compras feitas pelos fãs que se deslocaram para a cidade.

Ao total, foram 409 mil ingressos vendidos para as apresentações no estádio MorumBIS. Deste total, a SPTuris estima que 15%, ou cerca de 61,4 mil, foram comprados por pessoas de fora de São Paulo.

Os shows feitos pelo cantor na cidade representaram quase metade da bilheteria total de apresentações realizados no Brasil. A turnê conta com mais oito shows e seguirá por Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte.

O departamento municipal de turismo de São Paulo estima que, anualmente, o turismo relacionado a shows e festivais injete R$ 2 bilhões na economia da cidade. Há grandes apresentações previstas ainda em 2024, como Paul MacCartney (15 e 16 de outubro), o festival de heavy metal Knotfest (19 e 20 de outubro), The Smashing Pumpkins (3 de novembro), além de Keane (9 de novembro), Franz Ferdinand (14 de novembro) e Linkin Park (15 e 16 de novembro).

São Paulo ainda receberá, no final do ano, Lennt Kravitz (23 de novembro), Iron Maiden (6 de dezembro) e Chris Brown (21 e 22 de dezembro).