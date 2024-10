Criança de 9 anos invade hospital veterinário e mata 23 animais

Em Nova Fátima, município de cerca de 8 mil habitantes no Paraná, uma criança de 9 anos invadiu um hospital veterinário e matou 23 animais, entre eles, 20 coelhos e três porquinhos-da-índia. A tragédia aconteceu no domingo (13/10), um dia depois da inauguração do local.

Segundo os proprietários do local, a criança esteve no local um dia antes, no sábado (12/10), para a festa de inauguração. No dia seguinte, o menor pulou o muro do local acompanhado de um cachorro. Todo o episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do local.

Em entrevista à RICtv, afiliada da Record em Londrina (PR), um dos sócios, o veterinário Lúcio Barreto, conta que a equipe resolveu olhar as câmeras por volta de 18h40, quando notaram a presença da criança. ”Na verdade, imaginamos que ele estava ali para brincar, pois ele esteve no local no dia anterior. Mas como tinha um cachorro junto, decidimos vir correndo para ver se o cachorro não estava machucando os bichinhos”, relatou.

Ao chegar no local, os donos encontraram uma cena de terror, com mais de 20 animais mortos, alguns com patas arrancadas. Uma galinha ficou ferida, mas sobreviveu. Outra sobrevivente, uma coelha filhote, agora recebeu um nome: Vitória.

“Deve ter passado por momentos terríveis”, comentou Brenda Almeida, veterinária responsável pelo local. A profissional contou ainda que Vitória ficou abatida após o episódio, sem comer ou beber água, e encolhida em um canto.

Ao jornal O Globo, o Conselho Tutelar de Nova Fátima (PR) informou que a criança e os familiares já estão em acompanhamento psicológico e sendo assistidos pela equipe.