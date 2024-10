Tesouro Direto tem nova paralisação nesta terça e suspende venda de títulos

Não é possível a compra de títulos públicos por pessoas físicas nesta terça-feira (15/10) devido à paralisação dos servidores públicos do Tesouro Direto. A mobilização acontece pela terceira vez em menos de um mês, as operações já haviam sido suspensas pelo mesmo motivo nos dias 23 de setembro e 1° de outubro.

Na decisão, que foi anunciada pela Unacon Sindical, consta que, além das terças-feiras, as quintas-feiras também serão afetadas pela paralisação dos servidores a partir desta semana. A suspensão abrange todo o sistema financeiro, impossibilitando a venda de títulos por bancos e instituições. Todas as operações agendadas para hoje estão canceladas, e o Tesouro Direto recomenda que os investidores programem as negociações para após a normalização das operações.

Os servidores públicos do Tesouro estão mobilizados desde janeiro, mas intensificaram as ações a partir de agosto. O protesto acontece após mais uma recusa do governo em atender as demandas de reajuste salarial para 2025.

Em nota, o Unacon Sindical se manifestou sobre a paralisação. “O governo continua ignorando nossas reivindicações. É inaceitável que nossos pedidos de reajuste sejam tratados com descaso”, afirmaram representantes da entidade.



*Estagiária sob a supervisão Andreia Castro