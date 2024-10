Camila Moura expõe detalhes de traição de Lucas Buda: "com mãe de ex-aluno"

Camila Moura quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre a traição que sofreu por parte do seu ex-companheiro, Lucas Buda. Os dois terminaram o casamento enquanto o influenciador estava confinado no “BBB 24”.

No entanto, a influenciadora, que agora está participando de “A Fazenda 16”, contou para Gizelly Bicalho como a pulada de cerca aconteceu. Ocorre que Lucas Buda teria se envolvido com a mãe de um antigo aluno dele.



A ex-esposa de Buda revelou que encontrou conversas comprometedoras no celular do ex-BBB, logo depois que fez um backup no aparelho. “Enquanto ele tomava banho, restaurei o backup e voltaram as conversas. Quando voltou essa conversa, vi tudo. Ela casada, ele dava aula para o filho dela“.



Contudo, Camila Moura acrescentou: “Ele diz que transar, não transaram, mas chegaram bem perto, segundo o que ele falou. As mensagens eram muito esdrúxulas. Ela falava do marido dela, ele falava de mim“. Em seguida, Gizelly questionou sobre o que Buda falava de Camila. A peoa respondeu: “Não falava mal, tipo assim, [falava] ‘somos dois amantes’, e falavam tipo ‘ah, meu marido tá chegando, vou sair pra jantar hoje’“.