Fazenda atualiza lista de bets que podem operar no Brasil até o fim de 2024

"Nós temos regras também de proteção do apostador. Sabemos qual é o volume financeiro que esses apostadores estão gastando nas casas de apostas. Elas vão ser monitoradas e elas vão ser fiscalizadas pelo Ministério da Fazenda”, acrescentou. - (crédito: Reprodução TV)

O Ministério da Fazenda divulgou, na noite desta sexta-feira (18/10), uma lista atualizada de sites de apostas esportivas e cassinos on-line que poderão atuar no Brasil, tanto a nível nacional quanto estadual, até o dia 31 de dezembro de 2024. Nesta nova versão, mais duas empresas tiveram o funcionamento regulamentado pelo governo federal e, com isso, estão autorizadas a manter operações no país até a data definida pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA).

O número de empresas autorizadas a operar nacionalmente passou de 98 para 100. Como pode haver mais de uma bet administrada pelo mesmo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), a quantidade de sites de aposta que devem obter domínio regulamentado a partir de 2025 subiu de 215 para 219.

Nesta nova lista, foram incluídas as empresas Sportvip Group International Apostas LTDA e a Megapix Comunicação e Tecnologia LTDA. A primeira tem três bets autorizadas (Esportiva VIP, CB Esportes e Donos da Bola). Já a segunda administra apenas uma casa de apostas online (Megapix).

Na última quinta-feira (17/10), a Esportes da Sorte, empresa de apostas que patrocina grandes clubes da série A do futebol brasileiro, foi autorizada pelo Ministério da Fazenda, após decisão judicial, a operar nacionalmente, depois de se credenciar junto à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).