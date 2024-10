BNDES aprova financiamento de R$ 35,7 milhões para empresa de IA

No setor bancário, a inovação pretende otimizar a análise de documentos e garantir a conformidade das operações de câmbio com as regulamentações do BC - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou nesta segunda-feira (21/10) um financiamento de R$ 35,7 milhões para a Quality Software, com o objetivo de desenvolver plataformas digitais inovadoras. A iniciativa, parte do programa BNDES Mais Inovação, visa atender clientes dos setores bancário e de mineração, integrando o uso de inteligência artificial para melhorar a eficiência e a confiabilidade de processos digitais.

No setor bancário, a inovação proposta pretende otimizar a análise de documentos e garantir a conformidade das operações de câmbio com as regulamentações do Banco Central, melhorando a governança do processo. Já na mineração, o projeto permitirá medir estoques de forma mais precisa, utilizando drones equipados com visão computacional e interpretação geodésica 3D.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou o impacto positivo do projeto na geração e manutenção de empregos qualificados, além de seu alinhamento com a política industrial do governo, que visa a transformação digital como forma de aumentar a produtividade do setor industrial.

O diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon, por sua vez, ressaltou que “os recursos do BNDES Mais Inovação serão fundamentais para o desenvolvimento de novas soluções na plataforma tecnológica da companhia, baseadas em Inteligência artificial”.

