Arrecadação é reflexo do desempenho da atividade econômica, diz Malaquias

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, afirmou que a arrecadação tem um reflexo direto do desempenho da atividade econômica. A afirmação foi feita durante coletiva de imprensa sobre a divulgação da arrecadação de setembro, realizada nesta terça-feira (22/1), no Ministério da Fazenda.

Segundo Malaquias, conforme foi divulgado no último relatório de avaliação de receitas e despesas, a projeção para o final do ano segue em linha com o ritmo de atividade da atividade econômica. “Tanto os parâmetros macroeconômicos que utilizamos nas estimativas, quanto os indicadores que estão se realizando, mantêm essa trajetória, apresentam, indicam essa trajetória até o final do ano”, afirmou.

“Então, assim, como a arrecadação tem um reflexo direto do desempenho da atividade econômica, as perspectivas são nesse sentido de que até o final do ano ficamos ficaremos aí nessa faixa de variação da arrecadação, ou em torno de 10%, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima”, disse Malaquias.

A arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil atingiu um novo recorde histórico no mês de setembro. O montante arrecadado chegou a R$ 203,2 bilhões, o maior valor já registrado para o mês desde o início da série histórica, em 1994.