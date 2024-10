Campos Neto vence prêmio de melhor banqueiro central pelo 3º ano

O presidente do Banco Central do Brasil (BC), Roberto Campos Neto, recebeu pelo terceiro ano consecutivo o prêmio de melhor banqueiro central da América Latina e Caribe pela revista LatinFinance. Esta foi a primeira vez que um presidente de autoridade monetária recebeu o “The best central banker of the year” por três vezes.

A publicação reconheceu Campos Neto pela gestão do processo de desinflação do Brasil, que “manteve o crescimento econômico acima das expectativas do mercado”. “Ele trouxe credibilidade ao Banco Central durante seus cinco anos no leme; a sua abordagem consistente à política monetária, enquanto isso, também ajudou a injetar vitalidade nos mercados financeiros do Brasil”, destacou.



Em publicação nas redes sociais, o BC celebrou a honraria. “Nosso sucesso é resultado de um esforço coletivo, onde cada servidor do Banco Central desempenhou um papel crucial. Esse prêmio é de todos nós. Muito obrigado”, disse o banqueiro, que está prestes a encerrar seu mandato à frente da autarquia, em dezembro.

No ano passado, além do chefe do BC, Fernando Haddad também recebeu um prêmio por seu trabalho como ministro da Fazenda. Em 2020, Campos Neto recebeu ainda o prêmio de melhor banqueiro central do mundo pela revista britânica The Banker.

A LatinFinance é uma entidade privada especializada em inteligência de dados voltada para o setor financeiro. Fundada em 1988 como uma revista em Nova York, a organização atualmente oferece publicações diárias, um portal digital e uma revista quinzenal. Anualmente, concede prêmios em três categorias: bancos, negócios e infraestrutura, projetos e finanças.