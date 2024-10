Aneel define bandeira amarela e contas de luz terão um alívio em novembro

Reprodução/Internet Com a falta de chuvas, produção das hidrelétricas despencou, deixando o sistema vulnerável a apagões - (crédito: Reprodução/Internet)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira (25/10) que a bandeira tarifária para a conta de luz em novembro voltará a ser amarela. De acordo com o órgão governamental, a mudança só foi possível devido à melhora nas condições de geração de energia no país, com a volta das chuvas em diversas regiões.

Em outubro, a agência adotou bandeira vermelha 2, que é o patamar mais elevado da tarifa de energia elétrica. Com a mudança, a cobrança passa de R$ 7,877/100 kWh para R$ 1,885/100 kWh na próxima conta de luz em novembro. A alteração é válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional.

Mesmo com a alteração da bandeira, devido à melhora das condições em todo o território brasileiro, a agência ressalta que as previsões de chuva nas regiões onde estão localizados os reservatórios seguem abaixo da média histórica para a época. Diante disso, ainda deve ser necessário o uso das usinas termelétricas para complementar a geração de energia.