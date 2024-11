Dólar sobe 1% na tarde desta sexta-feira e atinge R$ 5,84

O dólar segue em ritmo de alta no último dia de operações da semana e primeiro do mês de novembro. Nesta sexta-feira (1º/11), a moeda norte-americana registra alta próxima a 1%, cotada a R$ 5,84, e continua quebrando recordes desde o fim do último mês de outubro. Este é o maior valor da divisa desde março de 2021.

O destaque desta sexta-feira no mercado financeiro é a repercussão aos dados do Payroll nos Estados Unidos, que indica a força do mercado de trabalho no país. De acordo com os números divulgados, a taxa de desemprego norte-americana permaneceu estável, em 4,1%, em linha com as expectativas do mercado. Apesar disso, os investidores ainda avaliam que há um movimento de desaceleração.

Com o novo indicador, a previsão para um novo corte dos juros pelo Federal Reserve (Fed – o Banco Central dos EUA) ganha mais força entre os analistas, que já dão este movimento como certo na próxima reunião, com a expectativa de uma nova redução de 0,25 p.p., a exemplo do último encontro, em setembro.

Ao mesmo tempo em que o real sofre com uma desvalorização acentuada, a Bolsa de Valores opera em baixa. O Índice Bovespa (B3) acumula, também, queda acima de 1% hoje, com o recuo das ações de bancos e varejistas, além da Petrobras (PETR4), que registrava queda de 1,03% às 15h30, pelo horário de Brasília.