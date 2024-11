BNDES é estatal mais transparente do país, aponta ranking do TCU

O índice do BNDES se manteve em 96,81% no ciclo de 2023, mesmo nível alcançado em 2022 - (crédito: EBC)

Pelo segundo ano consecutivo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liderou o ranking avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) como a estatal federal mais transparente do país. De acordo com a pesquisa, divulgada nesta sexta-feira (1º/10), o banco de fomento alcançou a maior classificação, com nível de transparência diamante.

O índice do BNDES se manteve em 96,81% no ciclo de 2023, mesmo nível alcançado em 2022. O índice médio do conjunto das organizações federais avaliadas teve uma média de 73,48%.



“Mais uma vez, o BNDES é reconhecido como a instituição mais transparente da República, o que é motivo de orgulho para todos os funcionários e funcionárias do Banco, que é uma instituição financeira que se torna cada vez mais uma referência para a sociedade brasileira”, comemorou o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

Ele destacou, ainda, o trabalho do corpo funcional. “Nossa atuação se baseia em uma cultura de dados abertos, diálogo e cooperação, acessíveis para qualquer cidadão participar do processo democrático, um valor extremamente importante no governo do presidente Lula”, completou.

Promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com correalização do TCU, a avaliação referente ao ciclo 2023 verificou os portais públicos de 53 organizações, sendo 9 órgãos federais e 44 entidades estatais, no âmbito do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP).

Estados

Entre os estados avaliados, Pará foi o mais transparente, com 80,41%, seguido por Rondônia (79,87%) e Minas Gerais (75,12%). São Paulo ficou na 15ª colocação (58,11%), considerada média nacional.