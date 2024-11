Álcool ou gasolina? Saiba com qual é mais vantajoso abastecer no DF

Para além dos custos de adquirir um veículo e dos valores a serem pagos em suas manutenções, os gastos mensais com combustível também devem ser levados em conta. Afinal, a depender da opção escolhida, o bolso do condutor pode ser impactado negativamente. O melhor jeito de se decidir é calculando. A conta é simples: basta dividir o preço do álcool (etanol) pelo da gasolina. Caso o resultado seja menor que 0,7, então o etanol será a melhor escolha.

Leia também: Agências do trabalhador oferecem vagas com salário de até R$ 6,8 mil

De acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), no Distrito Federal é mais vantajoso abastecer com o álcool. Na capital, o preço médio do litro está em torno de R$ 4,36, o que custa R$ 0,51 por Km rodado. Em 13 dos 26 estados e no DF, o álcool é a melhor opção, quando comparado à gasolina.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O IPTL considera o custo em reais por quilômetro rodado, levando em conta o preço médio do litro do combustível e o consumo médio dos veículos. A média de consumo é fixada em 8,5 km/l para o etanol e 11,5 km/l para a gasolina.

Leia também: Programa investirá R$ 41 milhões em empreendedorismo no DF; veja como participar

Aumento nos preços

A partir de 1° de fevereiro de 2025, o preço dos combustíveis nos 26 estados e no Distrito Federal sofrerá um novo aumento. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), afetando principalmente os preços da gasolina, etanol e diesel. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (31/10).