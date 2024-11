Dólar cai e Bolsa sobe com expectativa por corte de gastos e eleições nos EUA

Após registrar o seu segundo maior valor nominal na semana passada, o dólar abriu em queda nesta segunda-feira (4/11) e o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), retomou o patamar dos 129 mil pontos. No âmbito doméstico, os investidores aguardam desdobramentos sobre o pacote de corte de gastos, enquanto seguem atentos às eleições americanas.

Por volta das 10h30, o principal índice da bolsa brasileira avançava cerca de 1%, aos 129.045 pontos, enquanto o dólar registrava forte queda de 1%, a R$ 5,80. O alívio no mercado veio após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelar uma viagem à Europa nesta semana a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio a pressões do mercado financeiro na área fiscal.



Na sexta (1º), a moeda norte-americana atingiu seu segundo maior valor nominal da história, cotada a R$ 5,86. O patamar perde apenas para a marca de R$ 5,90 alcançada em maio de 2020, no auge da pandemia, e é a maior cotação atingida no governo Lula.

O chefe do Executivo convocou uma reunião com o ministro da Fazenda e o da Casa Civil, Rui Costa, nesta manhã. Os investidores aguardam alguma novidade sobre a proposta de emenda à Constituição (PEC) que vai limitar os gastos.

A agenda da semana está recheada de eventos e indicadores que prometem mexer com o mercado nos próximos dias. Ainda no Brasil, a quarta-feira (6) será marcada pela decisão do Banco Central sobre a taxa de juros. Já no fim da semana, os olhares se voltam para inflação e será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Nos Estados Unidos, as atenções estão voltadas para a eleição presidencial, que decidirá entre Kamala Harris e Donald Trump, nesta terça. Além disso, o Federal Reserve, Banco Central norte-americano, também anunciará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta.

