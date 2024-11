Haddad diz que pacote de cortes de gastos está pronto para ser anunciado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o pacote de medidas que prevê uma série de cortes de gastos do governo federal será fechado nesta quinta-feira (7/11), após uma última reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acertar dois últimos detalhes, de acordo com o chefe da pasta, das propostas que serão encaminhadas ao Congresso Nacional.



A nova reunião está marcada para as 9h30. Após o encontro, a expectativa é que o anúncio das medidas, com o envio das propostas ao Congresso Nacional, já poderia ser realizado, como destacou o ministro.



“Resolvidos esses detalhes, a questão é como que o presidente (Lula) vai decidir dialogar com as duas casas. Mas, da nossa parte, eu quero crer que, no final da manhã de amanhã (quinta), nós vamos estar com essas questões decididas”, adiantou o ministro.



Haddad se reuniu com Lula e outros ministros no Palácio do Planalto para tratar sobre o tema. Além da Fazenda, estiveram presentes os representantes das pastas da Saúde, Educação, Trabalho, Previdência e Desenvolvimento Social.



Segundo o ministro, o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional uma nova proposta de emenda constitucional, além de um ou mais projetos de lei para “reforçar a arcabouço fiscal”, como destacou Haddad. “Todo mundo comprou a tese de que tem que reforçar o arcabouço”.



O ministro ainda reforçou que as novas medidas vão estar em linha com as contas do Tesouro Nacional e que o objetivo é ajustar a tendência atual para a dívida pública. “Tudo foi avaliado não só com base no impacto fiscal, mas na análise de custo-benefício das propostas a serem aprovadas. Não adianta nada você anunciar uma coisa que não tem aderência”, disse.