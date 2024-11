Governo lança programa sobre representatividade racial no comércio exterior

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, e a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, lançaram um programa para elevar a presença de negros e negras no comércio exterior brasileir. O evento aconteceu nesta quinta-feira (7/11), no auditório do MDIC, Esplanada dos Ministérios, e contou com a presença da primeira-dama Janja da Silva.

Durante o lançamento, foi apresentado um estudo sobre como está a desigualdade racial no setor. Os dados revelam um aumento da participação trabalhadores pretos e pardos nas firmas de exportação e importação nos últimos anos. Porém, apontam também que essas populações continuam sub-representadas, notadamente em postos de gerência e direção — ocupando, em média, apenas 8,9% dos cargos de diretor e 21% dos cargos de gerente nas empresas exportadoras.

“Este estudo inédito, realizado pelo MDIC, com apoio do Ministério da Igualdade Racial, demonstra que o comércio exterior tem um papel fundamental para gerar emprego, renda e inclusão no Brasil”, destacou Alckmin. “Por meio de estímulos concretos, como a premiação de empresas e cursos de capacitação para jovens negros atuarem no comércio exterior, o governo do presidente Lula reafirma seu compromisso de reduzir a desigualdade racial no país”, afirmou.

Entre os objetivos do programa lançado hoje estão: aumentar a participação de empreendedores e profissionais negros no comércio exterior por meio de incentivos, capacitação técnica, mentoria e redes de apoio; fortalecer a visibilidade internacional dos produtos e serviços oferecidos por empreendedores negros, ampliando o alcance dos negócios em mercados globais; e mobilizar o setor empresarial em prol de ações que promovam diversidade racial no comércio exterior.

