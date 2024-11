Janja visita galeria dos presidentes: "Vários não merecem estar aqui"

A primeira-dama Janja da Silva visitou nesta quarta-feira (6/11) a recém-inaugurada galeria dos presidentes no Palácio do Planalto. Aos jornalistas que acompanharam a visita, ela brincou: “Tem vários que não merecem estar aqui”.

Janja também questionou sobre alguns presidentes menos conhecidos, citando Ranieri Mazzilli. Ele chefiou o país por dois breves períodos: de 25 de agosto a 7 de setembro de 1961, após a renúncia de Jânio Quadros; e entre 2 e 15 de abrir de 1964, após a cassação de João Goulart e o golpe militar. Ela também foi perguntada sobre a eleição de Donald Trump, mas decidiu não comentar.

A galeria dos presidentes é uma exposição com fotos de todos os líderes que ocuparam a Presidência da República. Os retratos foram destruídos durante a invasão do Planalto nos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Galeria precisou ser restaurada

Além das fotos dos presidentes, a nova galeria também inclui um retrato da destruição causada após o ataque. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram o Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Leia também: Interesse pelo Palácio do Planalto após 8 de janeiro esgota visitação

Na exposição, que fica em uma parede do andar térreo próxima à entrada, as fotos dos ex-presidentes estão em preto e branco, enquanto a foto do atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva, está colorida. Também estão estão afixadas listas com o nome e o período de governo de cada mandatário.

A estrutura está pronta ao menos desde setembro do ano passado, mas permanecia coberta por um pano preto até ontem (5). A Presidência não informou o motivo da demora na inauguração, e não houve nenhuma cerimônia para a reabertura, algo que chegou a ser ventilado na Presidência.

https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w