Setor de serviços cresce 1,0% em setembro em maior nível da série histórica

O setor de serviços, que é o que mais emprega no país, cresceu 1,0% em setembro, após um recuo de 0,4%, em agosto. Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira (13/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o resultado fez com que a atividade econômica atingisse o recorde da série histórica, iniciada em janeiro de 2011.

Quatro das cinco atividades investigadas avançaram no mês, com destaque para atividade de serviços profissionais, administrativos e complementares, que teve alta de 1,4%, maior influência positiva sobre o índice.



As demais altas ocorreram em informação e comunicação, transportes e serviços prestados às famílias. O único recuo do mês foi em outros serviços, de 0,3%. De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a conjuntura econômica pode até potencializar o crescimento dos serviços, mas não explica sozinha o bom desempenho do setor.

Segundo ele, no mês de setembro, vários setores impulsionaram esse volume, como empresas de engenharia; de produção de festivais musicais; de transporte dutoviário; e edição de livros integrados à impressão.

“Por outro lado, temos visto incrementos de receita mais constantes em tecnologia da informação; agenciamentos de espaços de publicidade em mídias digitais; intermediação de negócios por aplicativos ou plataformas e-commerce e administração de cartões de desconto e de programas de fidelidade”, comentou.

DF

Houve predomínio de taxas positivas tanto em termos setoriais quanto na ótica regional, 16 das 27 unidades da Federação investigadas mostraram expansão frente ao mês anterior. Os impactos positivos mais importantes vieram de São Paulo e do Rio de Janeiro, seguidos por Amazonas, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, que apresentou uma expansão de 2,5%.

Na comparação com setembro de 2023, o setor de serviços cresceu 4,0%. O acumulado no ano chegou a 2,9% frente ao mesmo período do ano passado, e o acumulado nos últimos 12 meses avançou 2,3%, sua taxa mais intensa desde abril de 2024, quando registrou 2,5%.