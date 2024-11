G20 deve movimentar R$ 600 milhões, estima Prefeitura do Rio

G20 será realizado no Rio de Janeiro entre 18 e 19 de novembro - (crédito: Marcos de Paula/Prefeitura do Rio)

A cúpula de chefes de Estado do G20, que acontece nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro, deve gerar um impacto econômico de R$ 595,3 milhões para a cidade, de acordo com estimativas da prefeitura. Esse valor foi divulgado pelo estudo "G20 em Dados", publicado nesta quarta-feira (13/11), e considera os mais de 130 eventos realizados no âmbito do fórum econômico desde dezembro do ano passado.

A quantia considera despesas operacionais de cerca de R$ 226,3 milhões, aplicadas em infraestrutura, aluguel de espaços e diversos serviços. Somam-se a esses valores os gastos relacionados aos mais de 120 mil participantes presentes na cidade (R$ 337 milhões) e o investimento de R$ 32 milhões na reforma do Museu de Arte Moderna (MAM), local onde será realizada a reunião de cúpula dos líderes das maiores economias do mundo para criar propostas sobre temas de interesse global.

Leia também: Lula recebe representantes do G20 Social no Planalto

Desde dezembro de 2023 até novembro deste ano, foram realizados mais de 130 eventos na cidade, sendo 42 deles oficiais e 104 paralelos, totalizando cerca de 900 horas de programação. Durante esse período, estima-se que o Rio de Janeiro recebeu aproximadamente 270 ministros e vice-ministros estrangeiros e 6 vencedores do Prêmio Nobel. A operação também mobilizou 27 órgãos municipais e cerca de 550 servidores públicos para garantir a execução dos eventos, além dos 939 veículos usados para realizar o controle do tráfego e a escolta das delegações.

Leia também: África do Sul presidirá o G20 a partir de dezembro deste ano

A publicação “G20 em Dados” foi desenvolvida pela Prefeitura do Rio, por meio do Instituto Fundação João Goulart (FJG), do Comitê Rio G20 e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE). "O 'G20 em Dados' reafirma o potencial do Rio para eventos de grande escala, deixando um legado tangível de cooperação e infraestrutura aprimorada, consolidando sua imagem como uma cidade pronta para os desafios do presente e do futuro", afirmou a presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Economia 5 profissões para quem se interessa por medicina alternativa

5 profissões para quem se interessa por medicina alternativa Economia Banco Central reforça, em ata, preocupação com inflação e fiscal

Banco Central reforça, em ata, preocupação com inflação e fiscal Economia Setor de serviços cresce 1,0% em setembro em maior nível da série histórica

Setor de serviços cresce 1,0% em setembro em maior nível da série histórica Economia Alckmin se diz otimista com PL do carbono, alvo de impasse no Senado

Alckmin se diz otimista com PL do carbono, alvo de impasse no Senado Economia 7 dicas para economizar nas compras de fim de ano

7 dicas para economizar nas compras de fim de ano Economia Haddad conversa com militares e Lira; pacote pode ficar para semana que vem

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro