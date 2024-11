Safra brasileira deve crescer 5,8% em 2025, projeta IBGE

A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve alcançar 311 milhões de toneladas em 2025. De acordo com as estimativas, divulgadas nesta quinta-feira (14/11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), caso a projeção se confirme, a produção terá um aumento de 5,8% em relação a 2024, o equivalente a 17,2 milhões de toneladas a mais.

Essa é a primeira estimativa feita para o próximo ano. Para 2024, a projeção é de que a safra encerre o ano com 293,8 milhões de toneladas, saldo 6,9% menor do que o recorde obtido em 2023, quando alcançou 315,4 milhões de toneladas.

Carlos Barradas, gerente do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do instituto, lembrou que a safra deste ano enfrentou uma série de problemas climáticos. “Em diversas unidades da federação tivemos notadamente falta de chuvas e excesso de calor, sendo que no Rio Grande do Sul ainda tivemos excesso de chuvas e enchentes em abril/maio, o que retirou da safra brasileira em torno de cinco milhões de toneladas de grãos”, comentou.

As expectativas são de melhora no próximo ano. “Para 2025, embora os preços dos principais produtos não estejam apresentando uma boa rentabilidade, se tivermos um clima se comportando próximo a uma normalidade esperada, com as lavouras apresentando uma boa produtividade, teremos uma recuperação da safra brasileira, o que é importante para o controle da inflação e para o aumento das exportações brasileiras”, avaliou.

Leia também: Seca histórica no país impacta safra de 2024 e 2025

A primeira estimativa indica que a produção de soja deve ter aumento de 10,9% em 2025, totalizando 160,2 milhões de toneladas, o que caracterizaria um novo recorde.

A produção de 2025 deve crescer em 12 unidades da federação: Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia,São Paulo, Tocantins, em Santa Catarina, no Piauí, em Rondônia e em Sergipe. Por outro lado, são esperados declínios na produção no Mato Grosso, Maranhão e Pará.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular