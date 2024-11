Luciano Hang fala sobre escala 6x1: "O brasileiro não quer trabalhar menos"

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas de departamento Havan e aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou nas redes sociais sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe o fim da escala de trabalho 6x1 — em que o servidor trabalha seis dias consecutivos e folga um.

"Os parlamentares deveriam estar preocupados em solucionar os problemas já existentes ao invés de criar uma nova situação que pode impactar diretamente a vida dos trabalhadores e também a sustentabilidade as empresas", disse Hang.

De acordo com o empresário, o "brasileiro não quer trabalhar menos. Ele quer, acima de tudo, viver melhor, com mais conforto, mais segurança, saúde, educação e independência".

Leia também: Feriado com protestos contra a jornada 6x1 em várias cidades

Hang disse que conversou com os funcionários de sua empresa e que eles desejam "oportunidades para trabalhar, crescer e se desenvolver". "Recentemente, na inauguração de uma loja Havan no Rio Grande do Sul, uma colaboradora me disse: 'Prefiro trabalhar aos domingos do que pedir emprego na segunda-feira'".

Segundo o gestor, uma possível mudança na jornada 6x1 geraria um custo adicional de 70% para a Havan. "[Isso] não afetaria apenas as empresas, mas também os consumidores, que enfrentariam preços mais altos", apontou.

Hang alegou que não há mão-de-obra disponível no mercado para cobrir os possíveis efeitos da escala 6x1. "Com 6% de desemprego, muito dessa falta de colaborador é impactada por problemas das ajudas governamentais, em que as pessoas não querem mais trabalhar com carteira assinada", escreveu.

"Em vez de discussões populistas, que servem para dividir a população em contra e a favor, colocando as pessoas contra os empresários [...] O que vemos é uma polêmica desproporcional, onde estes parlamentares estão desconexos com a realidade dos problemas do Brasil", finalizou o empresário.

O que diz Bolsonaro

Aliado de Hang, o ex-presidente Jair Bolsonaro ironizou a PEC contra a jornada 6x1 e orientou a bancada do Partido Liberal (PL) a agir de "forma maliciosa" com relação ao texto.

"Esse tema é uma areia movediça. Que tal colocar na PEC R$ 10 mil de salário mínimo? Vamos provocar o chefe do Executivo? (...) Joga o abacaxi para ele resolver", orientou.

Durante discurso na sede do PL na quarta-feira (13/11), o ex-presidente disse que "quem está contra a PEC 6x1 está com razão, mas está dando um tiro no pé (ao se opor ao assunto)". "Quem quiser fazer a coisa certa vai se dar mal", declarou.

PEC pelo fim da escala 6x1

Atualmente, a carga horária estabelecida pelo artigo 7º da Constituição Federal assegura ao trabalhador um expediente não superior a 44 horas semanais (oito horas diárias). O texto inicial da PEC propõe que o limite caia para 36 horas semanais, sem alteração na diária de oito horas por dia e sem redução salarial.

Se formalizada, a PEC permite que o país adote a jornada de trabalho de quatro dias. Na quarta-feira, a PEC atingiu o número mínimo de assinaturas para ser protocolada.