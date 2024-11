"Esquerda está viva", diz Erika Hilton após PEC da escala 6X1 alcançar 216 assinaturas

No dia em que a proposta de emenda constitucional (PEC) ultrapassou as 171 assinaturas necessárias para ser protocolada na Câmara dos Deputados, nesta -feira (13/11), a deputada Erika Hilton (PSol-SP) reuniu o fundador do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), Rick Azevedo, e apoiadores de diferentes bancadas em coletiva de imprensa no Congresso Nacional.

Parlamentares celebraram a conquista no apoio e repercussão da discussão rumo a melhores condições trabalhistas para a população economicamente ativa no Brasil. O texto prevê alteração da carga horária semanal de 44 horas para 36 horas semanais e acabar com a escala 6x1 — seis dias de trabalho por um de folga.

Erika, titular da proposta, formulada em conjunto com o VAT, declarou que vai procurar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), em busca de "consenso, convergência e força para essa pauta". Também informou que pretende conversar com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) posteriormente.

"Já recebi uma ligação do deputado Elmar Nascimento (BA) que confirmou que a bancada do União Brasil assinará a proposta de forma integral. Essa é uma discussão do país que tá unindo direita, centro e esquerda nessa Casa", anunciou Erika. Elmar é líder da bancada do União Brasil e, nesta quarta, abdicou de sua candidatura para disputar a presidência da Câmara dos Deputados e declarou apoio ao adversário Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito entre os parlamentares de Casa para suceder Lira.

"Boa parte dizia que que esquerda estava morta, e essa pauta mostrou que a esquerda está viva, organizada e com capacidade de unir a classe trabalhadora", pontuou a deputada psolista.

Depois da coletiva de imprensa, Erika Hilton, Rick Azevedo e outros signatários da proposta foram ao encontro do ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. "Queremos ouvir o governo, saber o que eles vão dizer para saber como se organizar e como se posicionar institucionalmente", declarou a deputada.

Erika ainda disse que não há necessidade de encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por entender que a conversa com Padilha já é suficiente para entender o posicionamento do governo, mas que ficaria grata se o chefe de Estado quiser recebê-la.

Durante a coletiva, Rick Azevedo anunciou que a petição on-line de apoio ao fim da jornada de trabalho 6x1 já chegou a quase 3 milhões de assinaturas. E o texto da PEC de Erika, que até terça-feira (12/11) somava 134 assinaturas, chegou a 216, segundo a parlamentar.

Ela não informou quando a PEC será protocolada. A deputada disse que quer continuar recolhendo assinaturas e dialogando para levar a proposta adiante e angariar apoio antes mesmo de ela entrar em discussão no Congresso, e de ser direcionada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).