G20: BNDES e Banco Asiático firmam acordo de R$ 16,7 bilhões

Acordo foi assinado às margens da Cúpula de Chefes de Estado do G20 no Rio de Janeiro, que tem início nesta segunda-feira (18/11) - (crédito: Gabriel Souza/Divulgação BNDES)

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Sustentável (BNDES) e o Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês) assinaram um acordo nesta segunda-feira (18/11) no valor de R$ 16,7 bilhões para financiar projetos de desenvolvimento sustentável e infraestrutura no Brasil.

O memorando foi assinado às margens da Cúpula do G20, no Rio de Janeiro, pelo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e pelo presidente do AIIB, Jin Liqun. Também participaram o vice-presidente do AIIB, Konstantin Limitovskiy, e o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, Nelson Barbosa.

"O memorando assinado com o AIIB comprova que o BNDES retomou a sua missão de promover o desenvolvimento econômico e social do país e que tem ampla capacidade de diversificar o funding e buscar importantes parceiros internacionais para o financiamento de projetos sustentáveis e de infraestrutura que beneficiem tanto o Brasil quanto a Ásia", explicou Mercadante.

Integração Brasil-Ásia

Segundo o acordo, o investimento será direcionado para projetos alinhados ao Fundo Clima e do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) que promovam integração econômica entre Brasil e Ásia, nas áreas de infraestrutura de transporte, conectividade energética e digital, e água e saneamento.



O aporte também inclui a possibilidade de financiar a reconstrução do Rio Grande do Sul, após as enchentes que atingiram dois terços do território gaúcho, e a preparação de Belém, no Pará, para receber a COP 30 no ano que vem.

O AIIB é um banco com sede em Pequim, na China, que visa financiar projetos de infraestrutura e energia limpa em todo o mundo. Atualmente, o banco tem 109 países-membro, incluindo o Brasil.

