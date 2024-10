Novo PAC: Ministério da Saúde repassa R$ 45 milhões para obras em 22 municípios

O Ministério da Saúde (MS) informou que 22 municípios já receberam o valor de R$ 45 milhões para a realização de 23 obras de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Centros de Assistência Psicossocial (Caps). O pagamento é parte da execução de investimentos do Novo Programa de Aceleração de Crescimento do governo federal.



O governo Lula planeja investir um total de R$ 31,5 bilhões até 2026 para ampliar serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). “Todo município com obra na modalidade fundo a fundo que tiver licitação feita, contrato assinado e ordem de início de serviço emitida tem direito a receber o valor integral do apoio federal”, explicou Dárcio Guedes, diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Novo PAC

O Novo Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) é um conjunto de investimentos coordenados pelo governo federal, lançado em 2023, com o objetivo de promover o crescimento econômico nacional e a inclusão social.

Para a execução das obras do Novo PAC, o governo realizou parcerias com o estados, municípios, empresas estatais e com o setor privado.

Ao todo, o programa contará com R$ 612 bilhões do setor privado, R$ 371 bilhões do Orçamento Geral da União, R$ 362 bilhões em financiamentos e R$ 343 bilhões de empresas estatais, que somados totalizam R$ 1,688 trilhão em investimentos.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro