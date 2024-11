27% dos inadimplentes usam bets para tentar fazer renda extra

Pesquisa do Serasa indica ainda que 52% dos inadimplentes perderam mais dinheiro do que ganharam desde que começaram a apostar - (crédito: EBC)

A pesquisa Bets e inadimplentes: A relação dos inadimplentes com apostas no Brasil, feita pela Serasa em parceria com o instituto Opinion Box, revelou que 46% das pessoas que estão em inadimplência, ou seja, com dívidas ativas, já apostaram pelo menos uma vez. Além disso, o principal motivo das apostas, para 29% dos inadimplentes, é a necessidade de dinheiro rápido, e para 27% é a tentativa de fazer uma renda extra.

Entre os inadimplentes que já apostaram, 16% ainda têm o costume de praticar bets online, o que equivale a mais de 11 milhões de pessoas. No mês de outubro, 4.463 pessoas inadimplentes foram entrevistadas, sendo 48% homens e 52% mulheres.

A pesquisa ainda aponta uma relação entre as apostas e o começo de um endividamento: 57% dos entrevistados não estavam endividados quando começaram a apostar.

Para o CEO do instituto Opinion Box, Felipe Schepers, com essa pesquisa é possível perceber uma relação entre as bets e o endividamento da população brasileira. “Em outras pesquisas quando perguntamos se a pessoa se endividou depois que começou a jogar, a resposta sempre era não, mas com essa nova abordagem foi possível perceber uma correlação entre o aumento dos inadimplentes e os usuários de jogos de aposta”, explica.

A pesquisa também relaciona o aumento das publicidades e propaganda dos cassinos online com o aumento do número de usuários e inadimplentes nos últimos dois anos. Entre os que apostam, 58% começou há menos de dois anos e, entre estes, 24% jogam há menos de seis meses.

Os dados também mostram que 44% dos entrevistados já tentaram quitar dívidas com bets, mas 52% relevam que perderam mais dinheiro do que ganharam no período em que jogaram.

Segundo o especialista em educação financeira do Serasa, Thiago Ramos, o aumento dos inadimplentes e das bets reflete a falta de educação financeira entre os brasileiros. "Essas respostas dos entrevistados têm uma relação com a falta de, por exemplo, uma educação financeira na vida do brasileiro, que não é um tema que está presente na grade de ensino público e, muitas vezes, nem na escola particular", diz

O relatório apresenta, ainda, que 28% dos endividados não têm medo de se viciar em jogos de aposta e perder dinheiro. Outros 7% afirmam que veem as apostas como a única perspectiva de mudança de vida.

