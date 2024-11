Black Friday vai movimentar varejo online, mas frete ainda exige atenção

Movimento no comércio na semana do Black Friday em Pinheiros. - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Com uma previsão de crescimento de 9% nas vendas e um faturamento estimado em R$ 9,3 bilhões para o e-commerce, segundo levantamento da Confi.Neotrust, a Black Friday de 2024 promete ser uma das mais movimentadas no Brasil. A data, apesar de ocorrer oficialmente em 29 de novembro, movimenta vendas semanas antes e depois do dia oficial.

No entanto, o levantamento mostra que a logística ainda é um desafio para as empresas e nem sempre suporta o aumento sazonal de entregas. Em 2023, este foi o item campeão de reclamações, com aumento de 34,5% no portal Reclame Aqui.

Para atrair e fidelizar consumidores ansiosos por ofertas em diferentes setores, a logística eficiente precisa estar em pauta. Afinal, o processo de entrega assegura que a experiência de compra não se perca durante a entrega do pedido.

De acordo com Marcelo Martins, CEO da DATAFRETE, o momento é de organização, com implementação de processos automatizados de criação de rotas, escolha de parceiros estratégicos e monitoramento das entregas em tempo real.

“As vendas de Black Friday são uma grande oportunidade para o varejo, mas também um desafio logístico. Os consumidores estão cada vez mais exigentes quanto à transparência e à pontualidade na entrega, e é isso que nossa plataforma oferece, ao automatizar o ciclo completo de gestão de fretes e garantir a comunicação eficaz com o cliente,” explica Martins.

Com a automação, a plataforma da DATAFRETE proporciona mais agilidade na hora da cotação do frete, a possibilidade de escolher parceiros logísticos com histórico de eficiência nas entregas, além de atuar proativamente ao longo do processo de entrega.

“Proporcionamos, por exemplo, a possibilidade de comunicação simplificada com o cliente, emitindo alertas sobre o status do pedido, o que reduz consideravelmente as solicitações de informações no SAC. Também é possível criar rotas que absorvam mais entregas com menos deslocamento, com trajetos eficientes, e acompanhar em tempo real esse processo, reduzindo possíveis intercorrências ainda em trânsito”, diz Martins.

Para o varejo brasileiro, as oportunidades de crescimento em 2024 estão fortemente atreladas a um modelo logístico que se adapte às exigências da Black Friday. A automação tem se tornado uma solução eficiente, que também reduz custos. É o caso de empresas como a BV Magazine, e-commerce de móveis de madeira que, ao automatizar o processo logístico com o DATAFRETE, reduziu custos em 50%.

“A necessidade de obter links de rastreio era um desafio, já que as transportadoras exigiam login e senha para acessar essa informação. Além disso, lidava com cobranças duplicadas, pois algumas transportadoras cobravam duas ou até três vezes por um único CT-e. Agora tudo é auditado automaticamente e as informações estão em um único portal. Nossa gestão de transporte e cobranças melhorou substancialmente. A economia alcançada foi impressionante, chegando a quase 50% em relação às cobranças anteriores”, explica Felipe Buzzi, sócio administrador da BV Magazine, já preparada para a data mais movimentada do ano.