Morgan Stanley rebaixa recomendação do Brasil por preocupação fiscal

O Morgan Stanley rebaixou a recomendação do Brasil para underweight (exposição abaixo da média do mercado, equivalente a venda) na região da América Latina por causa de preocupações fiscais. O preço-alvo do Ibovespa, no cenário base do banco, é 146 mil pontos ao fim de 2025, o que representa um potencial de valorização de 14% em relação ao fechamento de quinta-feira, 14.

"O Brasil permanece em um impasse fiscal que provavelmente necessitará de um ponto de virada", afirma o Morgan Stanley. Para o banco, a capacidade de o governo brasileiro convencer os mercados sobre as metas fiscais é chave para manter a confiança de investidores domésticos e internacionais no País.

O cenário-base do Morgan é de que o governo continue avançando "aos trancos e barrancos" em relação ao fiscal, o que manteria a taxa de juros elevada. "O governo realiza alguns cortes de despesas próximos às expectativas do mercado (cerca de R$ 50 bilhões) - o crescimento econômico e dos lucros desacelerariam, mas evitariam uma recessão, e os fluxos líquidos de saída de capital doméstico permaneceriam nos níveis atuais", acrescenta.

Já no cenário otimista, o Ibovespa iria a 160 mil pontos no fim de 2025 (potencial de valorização de 25% ante o fechamento de quinta-feira). O contexto, neste caso, seria de uma mudança no modelo de crescimento econômico do País em direção às exportações e aos investimentos, de modo que as autoridades restringiriam os gastos além das expectativas de consenso do mercado. Assim, o crescimento econômico se desaceleraria em um movimento de "pouso suave" e as entradas de fluxo para as ações brasileiras se acelerariam.

No cenário pessimista, por sua vez, o Ibovespa iria para 105 mil pontos (queda de 18% em relação ao fechamento de quinta-feira). O contexto, neste caso, seria as autoridades mantendo os gastos elevados antes das eleições presidenciais de 2026, desencadeando em uma reação negativa mais forte nos mercados de renda fixa, o que geraria um "pouso forçado": forte desaceleração econômica e de lucros, à medida que as taxas de juros afetariam o crescimento e a confiança dos investidores. Além disso, contaria com um crescimento global mais fraco do que o esperado, o que representaria um vento contrário aos preços de commodities.