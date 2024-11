Há "boa tendência" para volta da bandeira verde, diz diretor da Aneel

Após a alteração da bandeira tarifária para amarela, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pode mudar mais uma vez o valor adicional cobrado nas contas de luz em todo o Brasil. A expectativa é que em dezembro volte a vigorar a bandeira verde, com o aumento da quantidade de chuvas no país, como adiantou o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa.

“Temos alguns sinais, uma maior elevação de chuva, o PLD reduziu o preço. Então, esses indicativos, nos dão uma boa tendência. O resto é torcida. Eu estou torcendo para que a bandeira seja verde e que ela fique verde durante muito tempo”, disse o diretor em conversa a jornalistas na sede da agência, em Brasília.

Em outubro, a Aneel teve que elevar a bandeira tarifária para vermelha 2 pela primeira vez em três anos. O risco hidrológico e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças foram as duas principais causas que levaram ao reajuste da tarifa. No mês seguinte, a agência revisou novamente a bandeira para amarela, com a percepção de melhora nas condições de geração de energia no país, com a volta das chuvas em diversas regiões.

Sobre a definição da mudança, o diretor acrescentou que “tem que esperar chegar o fim de novembro”. Na última segunda-feira (18/11), a subsecretária de Política Macroeconômica do Ministério da Fazenda, Raquel Nadal, também adiantou que o governo espera uma mudança para bandeira verde na conta de energia em dezembro.

“Grande parte da diferença pode estar concentrada na diferença da bandeira tarifária para o fim do ano, que no fim é o que altera a projeção final para a inflação de 2024, essa bandeira tende a contribuir com mais ou menos 0,17 ponto percentual”, disse a subsecretária durante a apresentação do Boletim Macrofiscal.



