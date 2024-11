Sebrae amplia garantia de financiamento para mulheres empreenderem

Florianópolis (SC) – O presidente do Sebrae, Décio Lima, anunciou nesta quinta-feira (21/11) a ampliação da garantia de crédito para as mulheres empreendedoras. O anúncio ocorreu durante o Delas Summit, evento de empreendedorismo feminino, que está sendo realizado em Florianópolis, Santa Catarina.

“O governo do presidente Lula, junto com o Sebrae, lançou a maior carteira de crédito na história do nosso país para atender a micro e pequena empresa. E hoje aqui eu estou lançando uma carteira exclusiva para que nós possamos atender ao empreendedorismo feminino”, comentou Lima, referindo-se ao programa Acredita, lançado no início deste ano.

A iniciativa federal busca incentivar os micros e pequenos empreendedores através da garantia de linhas de crédito. O Sebrae oferece, através do o Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (FAMPE), o serviço de avalista de empreendedores para conseguir crédito. Em parceria com o governo federal, a organização viabilizará, nos próximos três anos, até R$ 30 bilhões em linhas de crédito. A garantia é de até R$ 2 bilhões.

A novidade anunciada por Décio Lima é que, agora, o Sebrae irá ser 100% fiados do empreendedor em pedidos de linhas de crédito para empreendedoras. As mulheres representam cerca de 35% do empreendedorismo brasileiro, segundo dados do Monitoramento Global do Empreendedorismo (GEM) do ano passado. No entanto, informações do Banco Central concluíram que elas ainda têm menos acesso a linhas de crédito do que os homens à frente de negócios.

“O Sebrae avalizando, cai o risco, cai o risco, cai os juros”, explicou Décio Lima. O Sebrae Delas, que foi anunciado, será uma forma de estimular as instituições financeiras a oferecerem mais linhas de crédito com taxas de juros baixas. A ação iniciará no ano que vem, junto ao Mutirão do Acredita, em que o Sebrae auxiliará na renegociação de dívidas dos empreendedores. Ainda não foram divulgadas as regiões onde o benefício será ofertado.

“Nós só vamos alcançar uma sociedade justa e igualitária se nós garantirmos um processo de inclusão na renda das mulheres. E a renda hoje não é apenas um emprego, a renda é garantir sobretudo a presença das mulheres no protagonismo da economia, no espírito empreendedor, na natureza criativa que as mulheres têm de forma extraordinária e de muito maior alcance”, finalizou o presidente do Sebrae.

