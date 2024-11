Viih Tube desabafa e rebate críticas sobre sua aparência pós-parto

Viih Tube desabafou com os fãs, nesta quinta-feira (21), através das redes sociais. A influenciadora deu à luz ao seu segundo filho há 10 dias e vem recebendo críticas sobre seu corpo desde então. Incomodada com as cobranças, ela resolveu se pronunciar.

A influenciadora declarou: "Estou feia? Estou. Me deem o direito de estar um pouco feia. Estou dormindo melhor, mas não está lá essas coisas. Tenho uma olheira funda? É o normal da puérpera. Estou sem maquiagem. Mas deem uma relevada, porque é sempre assim: ‘Meu Deus, ela está acabada!’. Estou, estou acabada. Mas meu 'glow up' vem. Vocês vão ver, me deem um tempo".

Além disso, ela também disse: "Hoje faz dez dias que Ravi nasceu. Estou super bem, sem comparações com o puerpério da Lua. Mesmo com tudo o que passei. Estou super bem, super feliz e super grata. Eu só queria ir para casa". Viih Tube chegou a ficar internada após o parto.

No entanto, ela ainda esclareceu: "Está sendo tudo mais tranquilo. Segundo filho é realmente como falam, é muito mais fácil, tranquilo e leve. Não estou com tanto sono. No da Lua eu só conseguia dormir. Agora os dois estão lá dormindo e eu estou aqui falando com vocês, realmente é outra coisa".

Por fim, Viih acrescentou: "Queria agradecer a todas as mensagens quando piorei e fiquei na UTI. Eu não fiquei muito no celular, mas nas vezes que entrava só vi mensagens nas páginas como ‘forças, Viih, se recupere logo’. Só coisas boas e pessoas orando por mim, pela minha melhora e pela do Ravi. Então, eu queria agradecer vocês por tanto carinho, por torcerem por nós".