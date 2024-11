Haddad diz que corte de gastos será anunciado até terça-feira (26/11)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quinta-feira (21/11) que o pacote de corte de gastos será anunciado pelo governo até a próxima terça (26). Segundo ele, o valor da medida, composta por bloqueios no orçamento, deve passar um pouco de R$ 5 bilhões.

Haddad fechará os detalhes do pacote em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), marcada para a manhã de segunda (25), no Planalto, às 10h. De acordo com o ministro, a decisão sobre anunciar na própria segunda ou na terça ainda será tomada pelo governo.

"Na segunda pela manhã nós vamos passar para o presidente (Lula) a minuta dos atos, que já foram minutados pela Casa Civil. Vamos bater com ele a redação de um ou outro detalhe, inclusive sobre o que foi feito com a Defesa, que ele soube só informalmente por mim hoje", comentou Haddad com jornalistas.

"Fim da reunião de segunda-feira, nós estaremos prontos para divulgar. Se faremos isso na própria segunda ou na terça é uma decisão que a comunicação vai tomar", acrescentou o ministro.

Cortes para os militares

Segundo Haddad, as medidas direcionadas ao Ministério da Defesa devem girar em torno de R$ 2 bilhões, mas é difícil saber exatamente o valor no momento. Ao todo, o valor deve passar dos R$ 5 bilhões. Haddad disse ainda que já adiantou algumas medidas para parlamentares, incluindo os presidentes do Senado e da Câmara, e que o pacote será suficiente para garantir o cumprimento do arcabouço fiscal.

"Talvez seja um pouquinho mais que isso, mas na casa dos R$ 5 bilhões. É bloqueio porque a receita está correspondendo às expectativas nossas.