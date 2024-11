"Quem responde para superar a fome é o espírito empreendedor", diz Décio Lima

Presidente do Sebrae destacou espírito empreendedor para superar desafios do país - (crédito: Mariana Smania / Sebrae)

Florianópolis (SC) – O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirmou que o empreendedorismo é uma das principais maneiras de lidar, em grande escala, no combate à fome. A declaração foi festa nesta quinta-feira (21/11) durante a abertura do Delas Summit, evento sobre empoderamento feminino, realizado em Florianópolis, Santa Catarina. Dados mostram que micro e pequenos negócios são fundamentais para garantir a renda de pessoas em vulnerabilidade.

“É importante dizer que quem está, efetivamente, respondendo em escala para poder superar o Mapa da Fome no nosso país é o espírito empreendedor. Só nesse ano nós vamos consolidar a criação de mais de 4 mil novas empresas com o perfil das micro e pequenas empresas. São os pequenos”, iniciou o presidente.

O Monitoramento Global do Empreendedorismo (GEM) do ano passado mostrou que o empreendedorismo é uma importante ferramenta de inclusão social – particularmente pessoas de baixa renda (70%), baixa escolaridade (77%), mulheres (55%), jovens (50%) e a população preta e parda (63%).

Leia também: Sebrae amplia garantia de financiamento para mulheres empreenderem

Ao todo, no Brasil, as micro e pequenas empresas representam 95% dos empreendimentos brasileiros. O presidente do Sebrae criticou que, apesar disso, 70% do Produto Interno Bruto (PIB) está concentrado em 5% de grandes empresas, e os pequenos negócios representam 30% do PIB.

Leia também: Brasília desponta como uma das 4 cidades mais empreendedoras do país

“O mercado não foi feito para os pequenos. O mercado que nós vivemos no Brasil é um mercado que é do sistema financeiro, dos rentistas, que são aqueles que absorvem grande parte da economia brasileira e do nosso mundo. Então, esse setor (o empreendedorismo) é resiliente. São os pequenos (empreendedores) a grande base da economia”, atentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Atualmente, o Sebrae incentiva as micro e pequenas empresas através do programa do governo federal, o ‘Acredita’, que foi lançado no início deste ano. Ao todo, o Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa (FAMPE) viabilizará, nos próximo três anos, até R$ 30 bilhões em linhas de crédito. A garantia é de até R$ 2 bilhões.

*Jornalista viajou a convite do Sebrae.