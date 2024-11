Black Friday: confira dicas para fugir das fraudes e aproveitar os descontos

A Black Friday mexe com as intenções de compras de grande parte da população. Pesquisa da Confi.Neotrust aponta que este ano as vendas na data devem registrar uma alta de 9,1% em relação a 2023, o que significa dizer que a ocasião movimentará R$ 9,3 bilhões. Do mesmo modo que se espera um aumento nas vendas, o número de fraudes também tende a aumentar.

“Para comprar com segurança, evite sites desconhecidos, verifique sempre o endereço da página e use métodos de pagamento confiáveis”, orienta Maria Fernanda Junqueira, cofundadora e managing director Latam do Cuponation, plataforma de cupons e descontos.

Para aproveitar o melhor da Black Friday e não cair em golpes, confira as conselhos a seguir:

Informações detalhadas: plataformas de e-commerce geralmente oferecem descrições detalhadas, fotos e avaliações de outros clientes, facilitando a tomada de decisão. Leia tudo atentamente para adquirir exatamente o que você está procurando.

Descontos: Na Black Friday, e na maioria das vezes, as lojas oferecem descontos exclusivos em seus aplicativos, que são locais mais seguros de compras. Não esqueça de manter seu app atualizado, os desenvolvedores analisam as vulnerabilidades constantemente e a cada atualização os erros são corrigidos. Marcas como Samsung, Apple, Dell, Nike e Vivara costumam oferecer ótimas ofertas no período.

Fique atento ao valor final da compra: por vezes a diferença entre uma loja e outra é pequena, no entanto, uma delas pode oferecer frete grátis e isso faz uma boa diferença no final. Aproveite.

Este ano, a Black Friday será no próximo dia 29, a data varia porque é sempre a última sexta-feira de novembro. Não significa que o consumidor precise esperar até lá, no entanto, já que várias lojas têm promoções antecipadas, vale pesquisar e comparar.

