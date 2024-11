Black Friday: conversational commerce aumenta faturamento das empresas

A Black Friday, oficialmente a última sexta-feira do mês de novembro, movimenta o calendário do varejo e de muitas empresas com o propósito de faturar mais. Conforme uma recente pesquisa da empresa de tecnologia Wake, em parceria com o Opinion Box, 66,4% dos consumidores afirmaram que costumam economizar dinheiro especificamente para gastar durante o período e 32,5% dos brasileiros começaram a acompanhar os preços dos produtos no final de julho.

Como forma de potencializar as vendas e convertê-las na data, os contatos inteligentes, também conhecidos como chatbots, funcionam como ferramenta estratégica. Luiz Marcelo, Vice-Presidente de Contas Gerenciadas da Blip, principal plataforma de inteligência conversacional, que conecta marcas e consumidores em aplicativos de mensagem, explica que o uso da solução hiper personaliza a jornada do cliente e gera aumento de receita.

“O que ocorre com o contato inteligente é um processo evolutivo muito forte em que conseguimos capturar, analisar e personalizar cada vez mais a interação entre clientes e marcas. As empresas conseguem tirar importantes aprendizados das conversas e por consequência acabam tendo um incremento nas vendas e no final a grande cereja do bolo: uma melhoria da experiência do consumidor. De 2022 para 2023 identificamos um crescimento de 70% em novas receitas durante o período de Black Friday, entre 20 e 30 de novembro nas empresas que atendemos e utilizaram a solução de contato inteligente como canal de vendas”, comenta o executivo.

A ferramenta consegue se adaptar às necessidades de cada cliente, tornando a comunicação mais assertiva para as vendas. “Enquanto a taxa de abertura de e-mails é de 10% a 20%, no WhatsApp esse índice é até quatro ou cinco vezes maior. O app já está incorporado no dia a dia do brasileiro, o que facilita ainda mais a atenção e troca de mensagens no período”, conta Luiz Marcelo.

O especialista também faz ressalvas quanto ao uso da solução. “Muito cuidado com os excessos de mensagens, principalmente se for fora do contexto do cliente. É necessário entender muito bem a base de CRM com quem irá falar para poder direcionar as mensagens a partir das características de comportamento de consumo. Dessa maneira você terá uma jornada fluida, com a possibilidade de finalização da compra no próprio app de mensagens, aumentando as chances de conversão”, afirma Luiz Marcelo. Outro ponto de atenção é considerar apenas as contas verificadas pela Meta para a interação. “Isso deixa o ambiente mais seguro e evita as possíveis desconfianças de fraudes nas ofertas”, pontua.

O especialista aponta também a importância de enviar as mensagens ativas com no mínimo uma semana de antecedência da data. “Na Black Friday do ano passado tivemos resultados muito positivos com campanhas dos clientes. Um deles conseguiu uma taxa de conversão de 57% em matrículas de alunos para cursos de idiomas e outro recuperou uma receita de R$2 milhões em planos de estética. É uma estratégia muito direcionada que conversa intimamente com o objetivo do cliente naquele exato momento. Fora isso, temos um período propício para compra, muitas pessoas já receberam a primeira parcela do 13º, sinaliza Luiz Marcelo.

Além de toda estratégia de vendas por conversational commerce (comércio conversacional, em português), também é necessário que as empresas estejam atentas à infraestrutura e negociações de venda. “Não se pode esquecer do cumprimento dos prazos de entrega, ter clareza nas informações de compra, devolução e respostas rápidas a dúvidas e problemas. É bom flexibilizar as opções de pagamento e considerar oferecer benefícios como cashback e programas de fidelidade”, conclui o especialista.