Daniela Mercury é uma das atrações da Caixa Cultural em 2025; veja lista

Uma das principais incentivadoras da cultura pelo Brasil, a Caixa faz um chamado público anual para fechar a programação dos espaços culturais que tocam em sete capitais brasileiras. O Correio teve acesso a lista do resultado da seleção de projetos que se inscreveram para a programação de 2025.

Ao todo, foram 138 projetos selecionados, sendo que alguns deles serão apresentados em mais de uma cidade, totalizando 202 eventos culturais em 2025. As Caixas Culturais de Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo receberão os projetos, que são divididos da seguinte forma: 29 de artes visuais, 28 de teatro, 15 de cinema, 36 de música, 12 de dança e 18 de vivências.

A iniciativa da Caixa Cultural é voltada a aproximar o público da cultura como um todo. "Investir em cultura é a certeza de democratizar o acesso às artes. É, sobretudo, proporcionar ao cidadão brasileiro conhecimento, aprendizado e diversão de qualidade a preços populares, além de gerar emprego e renda", afirma o presidente da Caixa, Carlos Vieira em nota ao Correio.

Para a instituição, uma mão acaba por lavar a outra. Quando se investe em cultura, cria-se empregos e gira a economia como um todo. "É a Caixa dando concretude ao seu papel de promover desenvolvimento econômico com justiça social", pontua o presidente.

O investimento, que será feito por parte da Caixa, gira em torno de R$ 51 milhões. Segundo estimativa das produções escolhidas, o potencial de geração de empregos diretos e indiretos é de 10673 postos de trabalho para possibilitar a execução de todos os projetos e datas propostas.

A seleção é robusta em comemoração de um ano especial. A Caixa Cultural completa 45 anos de atividade nacional. A operação começou em 12 agosto de 1980 em Brasília tendo aberto as outras 6 sedes entre 1987 e 2012, com Fortaleza e Recife como as mais recentes.

Desde o início das operações culturais, nomes gigantes já passaram pelos palcos galerias dos espaços espalhados pelo Brasil. Figuras importantes, como Marcos Valle, Os Mutantes, Arnaldo Antunes, Nelson Sargento, Aldir Blanc, Tom Zé, Toquinho, Jorge Mautner, Elza Soares e Erasmo Carlos são alguns dos artistas que já fizeram histórias com a música nesses palcos. Nomes como Vera Holtz, Zé Celso Martinez, Jonas Bloch e Paulo José já levaram o teatro para o público, enquanto artistas do calibre de Frida Kahlo e Miró tiveram as obras expostas nas galerias.

Para 2025, o Brasil verá espalhados pelas Caixas Culturais nomes do calibre de Mano Brown, Adriana Calcanhotto, Tulipa Ruiz, Zeca Baleiro, Zezé Mota e Zizi Possi. Atores da potência de Matheus Nachtergaele, Marcos Nanini, Camila Morgado e do Grupo Galpão. Exposições de nomes como Rugendas, Antônio Poteiro e Nise Silveira.

Brasília ocupada

Ao Correio, a Caixa revelou a lista dos selecionados para a programação da sede brasiliense. Entre os destaques estão o festival Cerrado Jazz que migra para o local, um show especial de Daniela Mercury cantando Chico Buarque, a comemoração de 45 anos de carreira de Zizi Possi, a adaptação musical do livro Torto arado e o espetáculo Tropicalipse, protagonizado por Matheus Nachtergaele.

Vale lembrar que a seleção não garante exatamente que essas atrações serão realizadas. Todos os projetos ainda precisam passar por ritos de contratação e só serão confirmados após a assinatura de todos os contratos.

Confira a lista completa:

Escultórias | Poesias da matéria

Frequências urbanas — um panorama da arte de rua

Olhar negro, negro olhar: antologia da fotografia negra da Bahia

Todos falam de mim, ninguém me representa: um olhar indígena sobre a obra de Rugendas

Tô no cineminha

FIH2 tour Brasil — Festival de arte e cultura urbana

Paralelo 16º- Mostra de dança contemporânea -

13ª edição

13ª edição Baile do Mestre Cupijó: herança musical do Baixo-Tocantins" — Fortaleza

Caixa mágica musical

Cerrado Jazz Festival

Daniela Mercury canta Chico Buarque.

Festival Agô

Josyara & Martins — Deu match

Kids on the rocks

Ocupação Barbatuques

Senhora das folhas — Áurea Martins

Zizi Possi - De volta ao começo - 45 Anos de carreira.

A falecida

A menina escorrendo dos olhos da mãe

Mundo Suassuna

Nastácia

Pequeno monstro

Torto arado — O Musical

Traidor

Tropicalipse (com Matheus Nachtergaele)

Turnê Conexão Galpão

Um precipício no mar

Literatura na tela: ciclo de debate sobre adaptação literária para audiovisual

Sempre um papo — Brasília