Carrefour mostra contradições em pronunciamentos, e expõe tensões

O Grupo Carrefour Brasil e sua matriz francesa enfrentam um momento delicado de comunicação, marcado por declarações que geraram dúvida e desconforto no setor agropecuário brasileiro. Dois posicionamentos emitidos recentemente pelo grupo mostram aparentes contradições na forma como a rede aborda o impacto do setor agropecuário brasileiro em seus mercados, tanto no Brasil quanto na França.

No primeiro comunicado, feito ontem (25/11), direcionado ao público brasileiro, o Carrefour enfatiza sua "estima e confiança no setor agropecuário brasileiro" e lamenta profundamente a suspensão temporária do fornecimento de carne, destacando o compromisso com a parceria sólida construída ao longo de 50 anos. O texto apela ao diálogo e ao respeito mútuo entre empresa, fornecedores e clientes, reforçando que o objetivo é retomar o abastecimento o mais rápido possível, sempre pautado pela transparência e qualidade.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por outro lado, em um comunicado emitido para a França, nesta terça-feira (26), o Carrefour expressa apoio explícito à agricultura local, reafirmando que quase toda a carne comercializada na França é de origem francesa e que isso permanecerá inalterado. No texto, a empresa destaca o "orgulho" de promover a carne brasileira no Brasil, mas também busca justificar que as políticas adotadas em território francês são uma resposta à crise enfrentada pelos agricultores locais.

Apesar de lamentar que a comunicação tenha gerado interpretações negativas, o Carrefour França reforça sua prioridade na sustentação das cadeias locais no mercado francês, enquanto tenta reafirmar seu apoio histórico ao setor agropecuário brasileiro.

O contraste entre os dois posicionamentos é evidente. Enquanto no Brasil, o Carrefour tenta transmitir uma mensagem de apoio ao agronegócio local e minimizar os impactos da suspensão do fornecimento de carne, na França, o tom é de proteção à agricultura francesa, com uma clara priorização do mercado interno.

Leia também: Lira se reúne com bancada ruralista em meio à crise entre Carrefour e Mercosul

Na declaração brasileira, a suspensão da carne aparece como um entrave temporário, tratado com uma abordagem conciliadora e um apelo à confiança mútua. Já no comunicado francês, embora haja menção à importância da parceria com o Brasil, a carne brasileira é secundarizada em comparação ao esforço de apoiar os agricultores franceses, que passam por uma "grave crise".

Leia também: Governo brasileiro recebe pedido de desculpas do Carrefour

Confira íntegra do comunicado do Carrefour França desta terça-feira (26):

"Nossa declaração de apoio ao mundo agrícola francês feita na última quarta-feira em relação ao acordo de livre comércio com o Mercosul gerou divergências no Brasil de que é nossa responsabilidade nos acalmarmos. Nunca opomos a agricultura francesa à agricultura brasileira, pois os nossos dois países de coração têm em comum o amor à terra, a sua cultura e a boa comida.

Na França, o Carrefour é o principal parceiro da agricultura francesa. Compramos quase exclusivamente a nossa carne francesa em França e continuaremos a fazê-lo. A decisão do Carrefour França não pretende alterar as regras de um mercado francês já amplamente estruturado em torno das suas cadeias de abastecimento locais. Garante legitimamente aos agricultores franceses, mergulhados numa crise grave, a sustentabilidade do nosso apoio e das nossas compras locais.

Do outro lado do Atlântico, compramos quase toda a nossa carne brasileira do Brasil e continuaremos a fazê-lo. São os mesmos valores de raiz e parceria que inspiram há 50 anos a nossa relação com o mundo agrícola brasileiro, cujo profissionalismo e apego à terra e à pecuária conhecemos e medimos todos os dias.

Lamentamos que a nossa comunicação tenha sido entendida como um questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e uma crítica a ela. Temos orgulho de ser o primeiro parceiro e promotor histórico da agricultura brasileira. Conhecemos melhor do que ninguém os padrões que a carne brasileira atende, sua alta qualidade e seu sabor. Continuaremos a promover os setores agrícolas brasileiros como temos feito no Brasil há quase 50 anos.

Através do nosso desenvolvimento, contribuímos para o desenvolvimento dos produtores agrícolas brasileiros, numa lógica que sempre foi a da parceria construtiva. O grupo Carrefour está empenhado em trabalhar, tanto na França como no Brasil, em favor de uma agricultura razoável e próspera, seguindo o rumo do seu propósito, a transição alimentar para todos."

Confira íntegra do comunicado do Carrefour Brasil de segunda-feira (25):

"Nós, do Grupo Carrefour Brasil, lamentamos profundamente a atual situação e reafirmamos nossa estima e confiança no setor agropecuário brasileiro, com o qual sempre mantivemos uma relação sólida e de parceria. Entendemos a importância deste setor para a economia e para a sociedade como um todo, e continuamos comprometidos com o fortalecimento dessa relação.

Infelizmente, a decisão pela suspensão do fornecimento de carne impacta nossos clientes, especialmente aqueles que confiam em nós para abastecer suas casas com produtos de qualidade e responsabilidade.

Há 50 anos temos construído e mantido uma excelente relação com nossos parceiros e fornecedores, pautada pela confiança mútua. Por isso, estamos em diálogo constante na busca de soluções que viabilizem a retomada do abastecimento de carne nas nossas lojas o mais rápido possível, respeitando os compromissos que temos com nossos mais de 130 mil colaboradores e com milhões de clientes em todo o Brasil.

Reiteramos nosso compromisso com o país, o respeito ao consumidor e a transparência em todas as etapas deste processo. Seguiremos trabalhando para resolver essa situação da melhor forma possível, sempre com o objetivo de atender com qualidade e excelência aos nossos clientes".