Aneel libera bônus de R$ 1,3 bi de Itaipu para reduzir contas de luz

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira (26/11) o uso do bônus de Itaipu, no valor de R$ 1,3 bilhão, para reduzir as tarifas de energia para os consumidores. Os descontos na conta de luz serão aplicados nas tarifas dos consumidores de janeiro de 2025.

O valor será repassado, por meio de crédito nas faturas de energia, aos consumidores residenciais e rurais que tiveram consumo faturado inferior a 350 quilowatts-hora (kWh) em ao menos um mês de 2023.



De acordo com a agência reguladora, mais de 78,3 milhões de unidades consumidoras, 97% do total de unidades residenciais e rurais no país, serão beneficiadas com o desconto. O rateio do bônus é de R$ 0,01 por kWh.

No entanto, quanto cada família vai receber de desconto depende do seu consumo em 2023. Pelos cálculos da Aneel, essas famílias consumiram em média 119 kWh, o que significa um desconto total de R$ 16,66 no ano para cada uma.

Inflação

A liberação do Bônus de Itaipu foi feita após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, enviar um ofício à agência na semana passada orientando a medida. O objetivo era aliviar as contas de luz ainda em dezembro deste ano, na tentativa de fazer com que a inflação encerre 2024 dentro do limite da meta, que é de 4,5%.

De acordo com as projeções da Warren Investimentos, a medida terá efeito de uma redução de 0,60 pontos percentuais na inflação do primeiro mês do ano que vem. “Portanto não tem efeito na inflação do ano”, destacou a corretora.