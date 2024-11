BC comunica vazamento de dados de 1,3 mil chaves Pix, o 12º do ano

O Banco Central (BC) confirmou nesta terça-feira (26/11) o vazamento de dados cadastrais vinculados a 1.378 chaves Pix, em um incidente relacionado à Cronos Instituição de Pagamento. Trata-se da 12ª ocorrência de vazamento de informações envolvendo Pix em 2024.

O BC atribuiu o incidente a “falhas pontuais em sistemas” da instituição. Apesar da gravidade, a autoridade monetária esclareceu que os dados expostos são apenas de natureza cadastral, sem comprometimento de senhas, saldos, movimentações financeiras ou outras informações protegidas pelo sigilo bancário.

Os dados expostos incluem:

Nome do usuário;

CPF;

Instituição de relacionamento;

Agência;

Número da conta.

O BC destacou que essas informações não permitem movimentação de recursos ou acesso às contas financeiras dos usuários afetados.

“Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail”, disse a autarquia em nota. Informa ainda que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e que serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente.

Notificação aos usuários

As pessoas impactadas pelo vazamento serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou do internet banking da instituição financeira à qual estão vinculadas. O BC reiterou que não utilizará outros meios de comunicação, como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mails, para informar sobre o incidente.

Medidas adotadas

O Banco Central afirmou ainda ter iniciado uma apuração detalhada do caso e que adotará medidas sancionadoras contra a Cronos, conforme a regulação vigente.

Em nota, reforçou também a importância de os usuários se manterem vigilantes contra possíveis tentativas de golpe, já que informações cadastrais podem ser utilizadas em práticas fraudulentas, como o envio de mensagens falsas.

Reincidência de vazamentos em 2024

Este é o 12º caso de vazamento de dados cadastrais envolvendo o Pix apenas neste ano, reforçando preocupações com a segurança dos sistemas de pagamento no Brasil. Apesar de a tecnologia ser amplamente elogiada pela praticidade e eficiência, os incidentes evidenciam a necessidade de aprimoramento das políticas de segurança cibernética nas instituições financeiras.

O que fazer em caso de notificação:

Verificar a autenticidade da comunicação no aplicativo ou internet banking de sua instituição financeira; Não clicar em links enviados por canais não oficiais; Informar imediatamente sua instituição financeira em caso de suspeita de golpe.

Após o vazamento, o Banco Central reafirmou seu compromisso com a segurança dos usuários e prometeu continuar aprimorando os protocolos de proteção e fiscalização para prevenir novos incidentes.