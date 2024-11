Alimentos para ceia de Natal ficam mais caros em 2024

Falta menos de um mês para o Natal e as festas de Réveillon. Com isso, diversos brasileiros se preparam para receber a família ou visitar algum parente para comemorar a virada do ano. Neste contexto, o valor médio dos alimentos tradicionais da ceia de Natal estão mais caros do que no ano anterior, de acordo com levantamento da Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

O levantamento considera uma cesta de 10 produtos famosos da ceia: aves natalinas, lombo, pernil, peru, tender, azeite, sidra, espumante, panetone e caixa de bombom. De 2023 para 2024, o preço médio desta cesta teve um avanço de 7,7%, passando de R$ 321,13 para R$ 345,83. Por região, a cesta mais cara foi registrada no Sul (R$ 358,05), enquanto que o menor preço foi observado no Centro-Oeste (R$ 337,35).

As proteínas que tiveram a maior valorização neste período foram bacalhau (18,8%), pernil (15,3%) e carne bovina (13,5%). Por outro lado, ovos (7,5%), frango (9,9%) e peru (9,9%) tiveram as menores variações de preço. Por conta disso, os brasileiros aumentaram a procura por ovos em 2024, que registraram o maior aumento de procura entre as proteínas no período, com avanço de 14,4% — mesmo percentual registrado pela carne bovina.

Outros produtos típicos da época, como panetone, chocotone e biscoitos especiais também devem ter um aumento pela procura neste fim de ano, em relação a 2023, com aumento projetado de 11,4%. Entre as bebidas, a projeção indica um aumento pela procura de cerveja (14,2%) e sucos (13,5%). Ao todo, a entidade projeta um consumo médio de R$ 261,19 por pessoa em produtos do gênero neste fim de ano.