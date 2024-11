Com presença de Alckmin, sindicato da indústria anuncia expansão no Brasil

O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo (Simpi) anunciou nesta sexta-feira (29/11), em evento realizado em Brasília, que a partir de agora está presente em todos os estados do Brasil. A entidade paulista também revelou que já planeja expandir a presença internacional de 4 para 20 países, com o objetivo de conseguir a formalização dos cerca de 20 milhões de micro e pequenos empreendedores que ainda atuam na informalidade.

“Esse pequeno movimento que é fundamental e importante que chegue na ponta. Estender produtos, serviços, que hoje não têm acesso em função de preço e condições que nós vamos estar mandando para ele, estender cada vez mais coisas que vão fazer diferença de sucesso, manutenção e formalidade da empresa”, pontua o presidente do Simpi, Joseph Couri.

O Simpi atua como sindicato patronal em São Paulo e como associação civil nos demais estados do Brasil. Além de diminuir a informalidade no setor, o objetivo da expansão também é promover inclusão social, econômica e sustentável. Até junho de 2025, a entidade espera contar com 3 mil consultores nas 27 Unidades da Federação (UFs) para orientar micro, pequenas e médias empresas sobre as vantagens de aderir à legalização.

Com auxílio de inteligência artificial e outras tecnologias, também foi anunciada a criação de uma plataforma para capacitar empreendedores com cursos exclusivos para desenvolver empresas informais. Quem realiza o cadastro no ‘EducaSIMPI’ já recebe uma primeira aula gratuita.

Estimular empreendedorismo

Durante a apresentação da expansão, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), destacou que o governo trabalha para a aprovação no Congresso Nacional do programa Acredita Exportação, que tem o objetivo de alavancar as exportações de pequenas empresas brasileiras. O vice ainda citou a Itália como exemplo que deu certo.

“Então a pequena indústria, a pequena empresa brasileira vai ter um grande estímulo para exportar, conquistar mercado lá fora”, disse Alckmin, que ainda completou: “Muito importante para estimular os empreendedores e para formalizar os empreendedores, especialmente na área da pequena indústria”.

Já o ministro do Trabalho e Emprego (MTE), Luiz Marinho, destacou que no Brasil há cerca de 38 milhões de empresas na informalidade e defendeu a importância de reduzir esse número. “Tenho certeza que se o conjunto das pessoas e os segmentos todos estiverem focados em um processo de desenvolvimento, aplicação das atividades econômicas, desenvolvimento sustentável, nós vamos continuar fazendo muito bonito”, disse.